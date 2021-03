Hegstad tar ut 50 prosent permisjon fra januar til desember, mens kona studerer.

– Det er en heldig situasjon for oss. Da får vi masse familietid sammen, sier han til NRK.

Hedvig er nå åtte og en halv måned gammel og kikker nysgjerrig opp på partileder Ropstad. Han kommer med en storstilt familiepakke for å tekkes barnefamiliene.

Håpet er at nye grep skal ta et KrF som sliter tungt på meningsmålingene, over sperregrensen i høstens stortingsvalg.

Mer tid etter fødsel

Ropstad vil blant annet øke pappapermen etter fødsel fra to til tre uker.

Hegstad takker en fleksibel arbeidsgiver for at han fikk mer tid hjemme rett etter at Hedvig hadde kommet til verden.

– Vi var veldig heldige med at jeg hadde to uker etter fødsel og kunne gå rett ut i fire ukers ferie. Jeg tror ikke vi hadde klart det uten at jeg var lengre hjemme rett etter fødsel, sier Hegstad.

– Det var så mye usikkerhet og mye følelser ved å bli foreldre for første gang. Da tenker jeg det er veldig viktig at far også blir tidlig involvert.

KrF-politiker Eilev Hegstad med datteren Hedvig på 8,5 måneder. Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

Mer ferie og fri

Dette er de øvrige forslagene KrF vil gå til valg på, hvis de får tilslutning på vårens landsmøte:

Utvide foreldrepermisjonen med fire uker med 100 prosent lønn og fem uker med 80 prosent lønn. Kostnad: 1,4 milliarder kroner.

Reversere dagens tredeling og gi familiene mer makt til å avgjøre hva som passer dem best. Ti uker til far, men med mulighet for overføring.

Fri gradering av foreldrepermisjonen - full fleksibilitet i uttak av foreldrepenger, mot dagens 100 eller 80 prosent. Anslått prislapp (helårseffekt i 2024): 193 millioner kroner.

Ekstra ferieuke til småbarnsforeldre når barnet er under ti år. Anslått kostnad: 7 milliarder kroner.

– Den beste investeringen vi kan gjøre, er tidlig innsats. Vi vet at gjennom koronapandemien har familiene betydd enormt mye. Når familiene fungerer, gir det trygge og gode barn, sier Ropstad.

Barnetrygd og fritidskort

KrF har i regjering sørget for at barnetrygden for de minste barna har økt med 8.200 kroner og fått innført et prøveprosjekt med fritidskort for barn.

Partiet har forsvart kontantstøtten med nebb og klør og samtidig fått økt engangsstønaden ved fødsel og adopsjon til vel 90.000 kroner i år.

Nå varsler KrF-sjefen kamp for nye og utvidede velferdsordninger for barnefamilier.

– Vi er opptatt av at familiene er forskjellige og ønsker å møte dem i den hverdagen de har, sier Ropstad til NRK.

– Å få mer mulighet til å velge selv – enten det er å kunne ta noe mer tid rundt fødsel eller å kunne ta ut 50 eller 60 prosent permisjon og kombinere det med enten studier eller arbeid – tror vi er noe familiene vil etterspørre.

– Motsatt effekt

Men Arbeiderpartiets familiepolitiske talsperson Anette Trettebergstuen mener KrF-forslagene koster mer enn de smaker. Familiene etterspør først og fremst billigere barnehage og SFO og grep for å gjøre tidsklemma litt enklere å håndtere, tror hun.

Full fleksibilitet i uttak av foreldrepenger og reversering av tredelingen i praksis vil gi far mindre tid med barna, frykter Aps Anette Trettebergstuen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Full fleksibilitet i uttak av foreldrepenger og reversering av tredelingen i praksis vil gi far mindre tid med barna, frykter Trettebergstuen.

– Å bruke så mange milliarder på å utvide en permisjon som allerede er verdens beste, men samtidig gi far færre rettigheter og mindre tid er et ekstremt dårlig forslag, sier hun til NRK.

– Det kommer til å gå utover landets fedre, og det er vi sterkt imot.

Hun stusser også over forslaget om en ekstra ferieuke i en tid hvor koronapandemien gjør at mange fremfor alt er opptatt av å beholde jobben.

– Dette er ikke en familiepolitikk som folk trenger eller ønsker seg. Det barnefamiliene etterlyser er at hjulene skal gå litt bedre rundt i hverdagen og at hamsterhjulet skal trille litt mindre raskt, sier hun.