Det er siste dag med Norway Cup. Om under tre uker kommer vennegjengen til å sitte på skolebenken igjen.

Kristelig Folkeparti (KrF) vil imidlertid at de og alle andre elever på skolen skal holde mobilen utenfor klasserommene.

– Jeg synes det hadde vært fint å få et avbrekk fra skjermen mens jeg er på skolen, sier Lisa.

– Enig, men når jeg blir eldre og starter på ungdomsskolen, så trenger jeg den mer. Når jeg er uten mobilen, så savner jeg å være på Snapchat og TikTok, tilføyer Oline.

Bekymret for barna

I kiosken bak jobber fungerende leder i KrF, Dag-Inge Ulstein, frivillig. Der selger han barna brus, pølser – og litt politikk.

Han spør noen elever om ikke det hadde vært bedre å droppe mobilen på skolen.

Barna nøler.

Dag-Inge Ulstein, fungerende leder i KrF ønsker å innføre et nasjonalt forbud mot mobiler på barne- og ungdomsskolen. Foto: Camilla Alexandra Lie / NRK

– Mobilen har ingenting på skolen å gjøre. Foreldre roper om et mobilforbud, og teknologitoppene beskytter barna sine. Nå er det på tide at alle skoler gjør det samme, mener Ulstein.

Han trekker frem den nye, over 400 sider lange rapporten fra FN .

Den viser at det er en klar kobling mellom mobil på skolen og mobbing på nett og dårlige prestasjoner på skolen.

Vil du ha et forbud mot mobiler for elever på alle barne- og ungdomsskoler? Ja! 📕 Nei! 🤳 Vis resultat

Nå er han klar for å gjøre mobilforbudet nasjonalt.

Vil bruke 500 mill.

Den fungerende partilederen mener at elevene burde legge mobilen sin enten i sekken eller i et mobilhotell.

MOBILHOTELL: Smarttelefoner skal inn i hylla, og boken skal ut av hylla, mener KrF. Foto: Roger Lien

For å motivere elevene til å gi opp mobilen, vil KrF gi skoler 500 millioner kroner verdt av fysiske skolebøker i gjengjeld.

– Er ikke det litt gammeldags?

– Nei, vi må bruke det forskningen sier. Det skal fortsatt være lov å bruke mobilen eller nettbrett der det er nødvendig for læringen. Vi er ikke imot teknologi.

I rapporten til FN blir fysiske bøker skrevet positivt om for barnas læring.

– Tunge fagfolk har tryglet om mobilforbud i årevis. Nå roper ekstra tunge fagfolk varsko. Så det er på tide å gjøre noe.

Han mener at kunnskapsministeren somler og at det går negativt ut over barnas læring og psykiske helse.

– Regjeringen og kunnskapsministeren gjør ingenting for mobilbruk. Nå må de komme på banen.

Brenna: – Merkelig kritikk

På en bane litt lenger unna står kunnskapsminister, Tonje Brenna, i forsvar.

– Jeg synes dette er en merkelig kritikk fra KrF fordi mange norske skoler allerede har mobilforbud på skolen, opplyser hun.

Tonje Brenna, kunnskapsminister, Ap, mener det er sunt at politikere tar debatten om mobilforbud. Foto: Benjamin Danielsen / NRK

Kunnskapsministeren sier at hun støtter alle rektorer som innfører mobilforbud.

Samtidig synes hun at et nasjonalt regelverk er å skjære alle skoler over én kam, og at det er best å la skolene bestemme på egen hånd.

– Vi politikere må være mer bevisste enn det vi har vært de siste 15 siste årene for hvor mye teknologi påvirker barna våre.

– Jeg gleder meg til å jobbe videre med dette både som kunnskapsminister og mamma, avslutter hun.

É n av tre har det

Verken kunnskapsministeren eller fungerende leder i KrF vet hvor mange skoler som har mobilforbud i dag.

Da NRK spurte tusen skoler i 2019, så statistikken slik ut:

Halvparten hadde delvis mobilforbud, mens en av tre hadde fullstendig mobilforbud.

Jentegjengen er positive til et nasjonalt mobilforbud.

Men spørsmålet deres er om alle vil følge reglene. For selv om barneskolen deres bruker mobilhotell, er det ikke alle mobiler som sjekker inn.

– Klassen vår har også prøvd mobilhotell, men det var ikke alle som ga den til læreren da, sier Lykke.

Fra venstre: Lisa Oline, Lykke og Vilde synes det ville blitt mer sosialt hvis alle fulgte mobilforbudet. Foto: Camilla Alexandra Lie / NRK

– Vi hadde mobilen i sekken før, men da var det mange som la den i lomma og brukte den i friminuttet, tilføyer Oline.