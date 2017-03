Krever bedre rusbehandling i fengsel

En ny studie fra Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf) ved Universitetet i Oslo, som NRK omtalte mandag, viser at 123 mennesker har dødd av overdose like etter at de ble løslatt fra fengsel.

Av alle dødsfall som skjer innen en uke etter løslatelse, skyldtes 85 prosent overdose. Forskerne bak studien sa selv at de ble «slått i bakken» av tallene.

Generalsekretær Mina Gerhardsen i organisasjonen Actis har nå sendt en liste med krav til Justisdepartementet. Der krever de blant annet:

Flere rusmestringsenheter i fengslene med økt bemanning, 20 millioner kroner til nye enheter

Tettere samordning med spesialisthelsetjenestene

Økt bruk av soning i behandlingsinstitusjon

Økt satsing på straffegjennomføring ute i samfunnet

Økt oppfølging og satsing på å redusere rusbruk i åpne fengsler og rehabilitering

25 millioner kroner til fengselshelsetjenesten for å styrke LAR-programmet (legemiddelassistert rehabilitering)

Mina Gerhardsen Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Det er veldig sterke tall. At risikoen øker ved løslatelse har vi visst, men det nye er hvor tett etter løslatelse det skjer. Det betyr at den som slipper ut ikke har tid til å vente til kommunen, helsetjenesten eller Nav åpner. De trenger at alt er klart når fengselsporten lukker seg. Sårbarheten er så stor, sier Gerhardsen.

Gerhardsen sier det er økt oppmerksomhet i fengslene, men etterlyser mer trygghet rundt løslatelsen og livet etter soning, med et nettverk, en bolig og sosial kontakt.

– Nå er det glippsonen på vei ut som er viktigst. Da er kriminalomsorgen helt avhengig av samarbeid med andre. Det er mange ledd som må jobbe bedre sammen, og det handler om bedre planlegging, sier hun.

– Det står på penger, men også spørsmålet om vilje fra andre etater om å være medeiere. Vi hører ofte om kommuner som ikke følger opp. Noen kommuner møter ved porten og henter dem, mens andre steder er det vanskelig å få hjelp. Da kan det være for sent.

Mange er uforberedt

Kenneth Arctander Johansen Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Kenneth Arctander Johansen i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (Rio), sier han ikke er overrasket over tallene.

– Vi vet av erfaring at det er forhøyet dødelighet etter at folk har vært i fengsel, og at behandlingstilbudet ikke tilsvarer kvaliteten eller omfanget det burde ha. Vi vet også at mange ikke er forberedt på løslatelse, og at det sjeldent er noen som tar dem imot, sier han.

Johansen sier han er positiv til politiske signaler om å gi rusavhengige hjelp fremfor straff, og mener det viktigste er å få bedret behandlingskapasitet i fengslene og behandlingen følger personen etter løslatelse, såkalt integrert ettervern.

– Disse tallene viser at det er en del ting som må gjøres. Det koster penger, men det vil være vel investerte penger. Ikke bare fordi folk dør, men også fordi mange faller tilbake til kriminalitet og koster samfunnet penger. Det er moralsk riktig og samfunnsøkonomisk nyttig, sier han.

NRK har bedt Justisdepartementet om en kommentar.