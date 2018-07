Krever at utstyrsstipendet for yrkesfagene økes

– I år er det yrkesfagenes år, likevel er det ikke gratis å utdanne seg til fagarbeider i Norge, sier leder i Elevorganisasjonen, Agathe Waage.

Hun viser til en undersøkelse utført av Kunnskapsdepartementet i 2009, som viser at bygg- og anleggselever må betale opp mot 7000 kroner av egen lomme, etter at de har brukt opp stipendet, på utstyr i skolen.

Leder i Elevorganisasjonen Agathe Waage Foto: NRK

Waage mener dette er et brudd på gratisprinsippet i opplæringsloven, og frykter at det i verste fall kan føre til økt frafall dersom ordningen ikke blir gjennomgått, og stipendene økes.

– Kjernen i det norske samfunnet er at alle skal ha like muligheter, sier Waage.

– Jeg måtte låne penger av mamma

Emilie Becker er 17 år gammel, og skal til høsten starte andre året på restaurant- og matfag ved Vestby videregående skole i Akershus.

I tillegg til utstyrsstipendet på 3750 kroner per år, måtte hun bruke over 3000 kroner av egen lomme på diverse utstyr til utdanningen.

– Jeg måtte låne penger av mamma, bare uniformen kom på 2500, knivsett til over 1500, og andre skolesaker, penner og diverse ting, forteller hun.

Hun trodde at stipendet skulle dekke alle skolerelaterte utgifter.

– Jeg visste ikke at jeg måtte betale noe selv, og trodde dette stipendet skulle dekke alt. Jeg ble sjokkert da jeg fikk se prisene på knivene og uniformene og det jeg trengte, forteller hun.

Agathe Waage sier de dessverre ikke har sett noe til at regjeringen vil øke stipendet, selv om det står i regjeringsplattformen

Ønsker å bedre kunnskapsgrunnlag

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner sier at han er klar over skjevhetene i utstyrsstipendet.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner Foto: Helle Fjelldalen / NRK

– Nå ser vi at flere elever søker seg til yrkesfag, og det er også flere som fullfører og består, men Elevorganisasjonen har helt rett i at det er skjevheter i utstyrsstipendet. Derfor varslet vi i regjeringsplattformen at vi vil ta tak i dette, sier Sanner til NRK.

– Vi har også startet et arbeid i departementet for å få et bedre kunnskapsgrunnlag om utstyrsstipendet, og så er vi åpne for å gjøre endringer, slik at det blir mer rettferdig.

Han sier at han allerede har tatt initiativ for et bedre kunnskapsgrunnlag om utstyrsstipendet.

– Vi må vite hva som er fakta, det er noen år siden man foretok den store endringen sist. Nå skal vi foreta endringer i strukturen på yrkesfagene, og da er det helt naturlig at vi også tar tak i utstyrsstipendene, slik at det blir en mer rettferdig fordeling mellom de ulike studieretningene, og det elevene faktisk betaler, sier Sanner.

Blir kartleggingen klar til 2020?

– Ja, det må den være, sier Sanner.

