Flere velger yrkesfag: – Ungdom har endelig skjønt hva Norge faktisk trenger

– Vi trenger flere helsearbeidere for å ta vare på de gamle, vi trenger elektrikere, og vi trenger tømrere, sier 15 år gamle Kawsica Rashasingham.

Hun skal begynne på bygg- og anleggsteknikk på Kuben videregående i Oslo til høsten.

– Yrkesfag er positivt. Du får et yrke å gå til etter utdanningen, og om du vil ta høyere utdanning etterpå han du den erfaringen som trengs, forklarer Kawsica.

I overkant av 34.500 elever har fått plass på yrkesfag når de begynner på videregående om noen uker.

De utgjør halvparten av de nærmere 69.500 elevene som har fått plass, viser de nasjonale inntakstallene for videregående opplæring. De fire siste årene har yrkesfagandelen ligget på mellom 48 og 49 prosent.

Lukker ikke dører

For regjeringen og kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) er søkerstatistikken en seier.

De kronet 2018 til yrkesfagets år og har lenge jobbet sammen med næringslivet for å tiltrekke flere ungdommer til yrkesfagene.

De nye inntakstallene viser at det er helse og oppvekst og bygg- og anleggsteknikk som øker mest.

FORNØYD: De siste årene har andelen som har fått plass på yrkesfag stort sett ligget på 48 prosent. I år er tallet femti og kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) er fornøyd. Foto: Helle Fjelldalen / NRK

Sanner tror ungdommen nå ser at yrkesfag skaper muligheter.

– Du lukker ikke lenger dører når du velger et yrkesfag. Snarere tvert imot. Du kan bygge ut utdanningen din hvis du ønsker det, sier Sanner.

I tillegg til den store interessen for fagene gleder han seg over at flere yrkesfagelever også fullfører og består, og at flere får lærlingplass.

Kunne valgt prestisjeskoler

Yrkesfagene har lenge slitt med et dårlig rykte. Både hos elever, foreldre og lærere.

– Det er litt lavere status og gå på yrkesfag, bekrefter Kawsica.

Hun sier at hun følte seg stolt da hun tok steget og søkte yrkesfag.

– Da jeg søkte meg inn på byggfag spurte folk meg: hvorfor det? Du har jo gode karakterer. Men jeg tenker at selv om du gjør det bra eller dårlig på skolen, så er det ditt valg.

Hun innrømmer at valget var vanskelig. Hun gjør det bra på skolen og kunne lett valgt prestisjeskoler innenfor studiespesialisering, noe hun egentlig hadde tenkt helt til hun ble klar over mulighetene innenfor yrkesfagene.

Til høsten starter hun på yrkes- og studiekompetanse byggfag, et fireårig studieløp, som kan fører frem til både fagbrev og studiekompetanse.

– Jeg skal bli arkitekt eller ingeniør, så å ha både praksis og teori er perfekt, sier Kawsica og smiler.

Trenger enda flere

Ifølge Sanner har Norge behov for nærmere 70.000 fagarbeidere fram mot 2035. Derfor mener han at enda flere bør søke yrkesfag i framtiden.

– I samarbeid med næringslivet skal nye programmer for yrkesfagene utvikles slik at ungdommene kan fordype og spesialisere seg så tidlig som mulig, sier han.

Samtidig skal lærerne som underviser i yrkesfag få kompetansen som er nødvendig for å motivere elevene til å satse videre.

STORT BEHOV: Yrkesfag blir ikke bare mer populært, det blir også mer nødvendig. Regjeringen sier de vil fortsette arbeidet med å gjøre yrkesfag enda mer attraktivt. Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK

Mange på venteliste

Selv om de aller fleste nå har fått plass i den videregående skolen, er det fortsatt mange som er uten tilbud. 11.000 står nå på venteliste.

– Ikke gi opp. Dette er førsteinntaket. Det kommer flere muligheter. Hold kontakten med fylkeskommunen, er rådet fra Sanner.