Mandag formiddag i Strömstad. Klokken er ikke engang tolv, men på parkeringsplassen foran det lille kjøpesenteret ved innkjøringen til sentrum er det nesten fullt av biler.

To av de har svenske skilt. Resten er norske.

I 2012 åpnet Systembolaget, butikkjeden som tilsvarer det norske Vinmonopolet, sitt andre utsalg i Sveriges vestligste by.

Med 7226 innbyggere i 2016 er Strömstad landets 167ende største by.

Likevel har byen to Systembolag, hvorav det ene er et av Sveriges aller største, med 1500 kvadratmeter øl, vin og sprit.

Til betydelig lavere priser enn 20 kilometer lenger nord, i Norge.

UTVALG: Med 1500 kvadratmeter er butikken i Strömstad en av Sveriges største, selv om byen bare har drøyt 7000 innbyggere. Foto: Ola Hana / NRK

Norsk butikk

– Det er det jeg har i hendene da, sier er ung mann fra Oslo på spørsmål om hva det er han handler i Sverige.

I hendene holder han et brett med 24 ølbokser.

Og han er langt fra den eneste. Inne på butikken er det kun de ansatte som snakker svensk. Flere steder i butikken henger det oppslag om hva som er lov å ta med over grensen til Norge. De færreste ser ut til å bry seg nevneverdig om det. Her lastes handlevognene med flere brett øl, vinflasker og vinkartonger.

BARE NORSK: Det var to svenske biler på den store parkeringsplassen denne formiddagen. Resten, anslagsvis 50-60 biler, var norske. Foto: Ola Hana / NRK

– Jeg har kjøpt alt for mye, vedgår en kvinne som kommer ut av butikken.

Hun vil ikke bli intervjuet, men mengden i handlekurven hadde i hvert fall gitt en kraftig bot hvis tollerne bestemte seg for å kontrollere bilen.

Systembolaget vil ikke gi offisiell statistikk på hvor mange av kundene som er norske i butikkene langs grensen.

De vil heller ikke si noe om hvor mye som selges i de ulike butikkene. Vi må derfor støtte oss på statistikk per län, altså svenske fylker.

Alkoholsalg på grensen Län med grense til Norge Liter alkohol solgt i 4. kvartal 2014-2018 Västra Götalands län 6,4% økning Värmlands län 10,6% økning Dalarnas län 3,5% økning Jämtlands län 9,9% økning Västerbottens län 5,9% økning Norrbottens län 7,5% økning Kilde: omsystembolaget.se

Som vi ser av tabellen har det det siste fire årene vært en markant økning i salget i länene som grenser til Norge, og økningen er generelt større enn i län som ikke grenser til Norge.

Til sammenligning har salget i Stockholms län i samme periode økt med 0,13%.

Forstår kundene

– Svenskene er jo flinke med lokkevarer. Det er brus, godteri, alkohol og tobakk hvor prisene er ekstremt mye lavere. Jeg forstår at folk benytter seg av det og at svenskene tjener massevis av penger på det, sier Petter Nome, som er administrerende direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen.

Han har i mange år kjempet for et lavere avgiftsnivå på særlig alkohol og brus i Norge, for å møte handelslekkasjen til Sverige.

KRITISK: Petter Nome er kritisk til avgiftsnivået i Norge. Foto: Bryggeriforeningen

– Man kommer ikke utenom avgiftsdiskusjonen hvis man skal få has på grensehandelen, sier han, og legger til:

– Det har kjempekonsekvenser. Halvparten av den norske befolkningen har under to timers reisetid til Sverige, så det sier seg selv at det er veldig fristende å dra over grensen når ting er så mye billigere, sier han.



Og det er billigere. Et kjapt søk på vinmonopolet og systembolagets hjemmesider viser tydelige prisforskjeller på en rekke varer:

Priseksempler Norge-Sverige Varenavn Pris i Norge Pris i Sverige Yellow Tail Cabernet Sauvignon 139,90 NOK 79 SEK Freixenet Prosecco 152,50 NOK 99 SEK Erdinger Weissbier 0,5liter 49,90 NOK 23,90 SEK Jägermeister 0,7 liter 409,90 NOK 279 SEK Dworek Vodka 0,7 liter 287,90 NOK 196 SEK Kilde: systembolaget.se og vinmonopolet.no

Stille i Sverige

Systembolaget sentralt, i Stockholm, nekter NRK å intervjue butikksjefen i Stömstad om hvem kundene hans er.

De begrunner det med at Systembolaget ikke oppgir nasjonalitet på sine kunder på grunn av behovet for personvern.

Men det er liten tvil om at de fleste av kundene i Strömstad er norske.

Flere andre steder i Sverige ligger også Systembolaget ganske nære grensen til Norge. I Charlottenberg finnes et annet av Sveriges største utsalg. Byen har ca 2500 innbyggere.

I Åre som ikke ligger veldig langt fra Trondheim, åpnes snart et nytt, stort Systembolag. Undersøkelser har vist at over halvparten av kundene der er trøndere.

I tidligere intervjuer har Systembolaget benektet at de retter seg mot et norsk marked.

Men i en rapport fra arbeidsgiverorganisasjonen «Svensk Handel» fra 2017 omtales det norske avgiftsnivået.

En kraftig lettelse av disse skattene ville utgjøre en trussel mot grensehandelen siden det vil redusere prisforskjellen mellom Sverige og Norge. Det finnes dog lite som tyder på en utvikling i den retningen, snarere tvert imot. Fra rapporten "Norsk detaljhandels-konsumtion i Sverige 2017"

– Vi vet ikke hvilke produkter folk kjøper i Sverige. Kjøper de mer sukkerholdige produkter? Hva kjøper de på Systembolaget. Dette må vi få kunnskap om, så vi kan konkretisere tiltak mot handelslekkasjen, sier Nome.

UTVALG: Systembolaget er verdens største alkoholimportør. Det bidrar også til å holde prisene nede og utvalget stort. Foto: Ola Hana / NRK

Prisen er viktigst

– Jeg er her omtrent en gang i uken. Handler litt kolonial. Og tar en tur på Systembolaget, sier Per Øyvind Jensen fra Tranby utenfor Drammen.

Han er en av mange vi møter etter at handleturen er ferdig.

– Pris er vel veldig mye av grunnen til at jeg drar hit ja, sier en annen kunde, Øystein Adreassen. Mens Anette Olsen har tatt med seg Marthe Veidal som «kvotevenn» i dag, så hun kan få handle litt mer.

– Det er jo alkohol det går i ja. Det er mye billigere, i hvert fall når jeg skal ha mye. Jeg er her så ofte at jeg vet hvor tingene står, sier hun og ler. Også Roar Steingrimsen har fylt opp kvoten for dagen. Han har tatt turen fra Vestfossen i Drammen og mener et par timers kjøring er greit for å få kjøpt noen billige flasker vin. Men han tar også med seg andre varer når det blir sverigetur.

– Jeg synes mange svenske produkter smaker bedre. Også har selvfølgelig prisen noe å si når du storkjøper.

PÅ TUR: Roar Steingrimsen hadde tatt turen fra Vestfossen. Han handler gjerne i Sverige av flere grunner. Pris er én av dem. Foto: Ola Hana / NRK

Det er kanskje ikke uten grunn at Systembolaget i Strömstad, på spøk, ofte blir kalt «Norges største Vinmonopol».