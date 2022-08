– Ingenting.

Alf-Kåre Jenssen husker ikke at han dro på jobb. Han husker ikke at han ringte en kamerat for å spørre om han ville bli med ut å kjøre etter jobb. Eller hva som skjedde da han skulle kjøre forbi en buss på en rett strekning rett sør for Lillestrøm.

Han har blitt fortalt at det denne aprildagen kom en bil i mot og at han trolig fikk sleng på den tunge motorsykkelen av typen GS 1250 BMW. Så traff han terrenget på høyre side foran bussen.

Faksimile: Romerikes Blad 20.04 Foto: Romerikets Blad

Kritisk skadet

Ambulansehelikopteret tok han med til Ullevål sykehus, der traumeteam sto klare. I tre dager lå han i kunstig koma:

– Første døgnet var det vel ikke så sikkert det gikk så bra, sier 58-åringen.

Brudd på 15 ribbein, totalt 19 ribbeinsbrudd, punkterte lunger, skader på nyre, lever, fjernet milt, skulder ut av ledd, en knust finger. Listen fortsetter.

Han håper hjelpen han nå får på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo, skal få han tilbake i jobb og et vanlig liv.

Alf-Kåre Jenssen er nå på rehabilitering ved Sunnaas sykehus på Nesodden i Akershus. Han får hjelp av ergoterapeut Ingunn Svilaas. Foto: Kristoffer Lenes

Dyster statistikk

Statistikken over hardt skadde hittil i år, er ennå ikke klar. Det er grunn til å tro at også den statistikken blir dyster lesing. Overlege ved Sunnaas sykehus på Nesodden, behandler mange av de som får alvorlige skader i motorsykkelulykker:

Thomas Glott er overlege ved Sunnaas sykehus. Han får inn mange av dem som blir hardt skadet i motorsykkelulykker. Foto: Kristoffer Lenes

– Vi merker at det er flere som overføres til oss for rehabilitering.

Så langt i år har 18 mennesker mistet livet i MC-ulykker. På samme tidspunkt i fjor var tallet fem.

2022 vil gå inn i historien som et år med mange drepte i trafikken. MC-førerne står for den største økningen i ulykker.

– Spesielt i år har det vært mange. Stor økning fra i fjor.

Det sier avdelingsdirektør for Statens vegvesen Nils Audun Karbø.

Avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen vi ha nye tiltak på bordet for å få ned antallet ulykker.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland har kalt inn alle som har med MC-sikkerhet på veien å gjøre til et møte i midten av august. Målet er å bli enige om hvilke tiltak som kan snu den negative trenden.

Dystre dødstall på veiene: – Nå må sjåførene være med og hjelpe oss

Ett tiltak er å gjøre terrenget rundt veien minst mulig skadelig for mykere trafikanter. Dessuten er økte ferdigheter og bevissthet rundt risiko viktig:

– Det med å tilby gjenoppfriskningskurs kan være et aktuelt tiltak for å få en økt bevissthet rundt adferden når man kjører motorsykkel, sier Kaarbø. Som ikke utelukker at det kan bli obligatorisk.

– Det er noe vi må se på.

Usikker på fotoboks-effekt: – Du bremser litt ned, så gasser du opp igjen

Tilbake på sykkelen

Foto: Kristoffer Lenes

Han sliter særlig med å få høyrearmen til å virke som før. Heller ikke venstrearmen er helt på plass. Og han sliter fortsatt litt med hukommelsen. Drømmen er likevel å kjenne friheten på motorsykkelen igjen. Med airbagvest. Så snart som mulig:

– Jeg tenker at jeg må kjøre motorsykkel igjen hvis det er mulig. Sånn er bare jeg.