Dystre dødstall på veiene: – Nå må sjåførene være med og hjelpe oss

Bare i sommer har 27 personer har mistet livet på norske veier. Det er ti flere enn i juni og juli i fjor.

Senest i helgen var det to dødsulykker, en av dem i Larvik.

Bekymring

Nå uttrykker vegdirektør Ingrid Dahl Hovland en bekymring den siste sommermåneden.

– Jeg frykter august-ulykkene, som tidligere også har vært mange. I fjor mistet vi 13 i denne måneden alene, sa hun i en pressemelding mandag.

Politiet deler Hovlands bekymring.

– Nå har vi hatt en positiv nedgang over flere år. Plutselig stiger tallene igjen. Det synes vi er veldig, veldig leit, sier Henning Ødegaard Johansen, trafikkoordinator i Sør-Øst politidistrikt.

Trafikkoordinator i Sør-Øst politidistrikt ber sjåfører om å ta mer ansvar i trafikken. Foto: Robert Hansen / NRK

Ifølge politiet er dette blant årsakene til at en ulykke får et fatalt utfall:

Feil bruk av bilbelte

Uaktsomhet

Uoppmerksomhet (mobil og skjermbruk)

Sykdom

Rus

For høy fart

Mye er gjort for å hindre ulykker. Veiene er bedre, bilene er bedre.

Nå er det førernes tur til å ta et større ansvar, mener Johansen.

– Førere av kjøretøy er villige til å ta for stor risiko. Det er med på at det blir flere ulykker. Nå må de være med og hjelpe oss, og ta et ansvar for at dette skal bli bedre.

En motorsykkel og en bil kolliderte vest for Mandal. Fører av motorsykkelen ble bekreftet død på stedet. Foto: Ronny Blix

Mer trafikk

Det er lenge siden UP-sjefen har sett en så dyster statistikk.

– Statistikken er dessverre veldig negativ i år. Totalt sett har vi 72 dødsfall i trafikken hittil i år, mot 80 i hele fjor. Det er en kraftig økning, sier sjef for Utrykningspolitiet, Knut Smedsrud.

Knut Smedsrud, sjef for Utrykningspolitiet. Foto: Politiet

Han støtter kollegaen i Sør-Øst politidistrikt i at det er førere av kjøretøy som nå må skjerpe seg.

– Det er først og fremst sjåførene som bestemmer. De er helt avgjørende. Om de kjører rusfritt, om de følger trafikkreglene, og fartsgrensene. Det gjelder kanskje særlig motorsyklister, som vi ser at vi har veldig høye ulykkestall på i år.

I juni og juli i fjor mistet fem motorsyklister livet i sommertrafikken, mens tallet for de samme månedene i år er 17.

Smedsrud kan ikke forklare den store økningen i antall dødsulykker i trafikken.

– Noe vet vi skyldes at det er mer trafikk. Det er nok en total økning på cirka 20 prosent i forhold til de to foregående årene. Også er det antakeligvis en del tilfeldigheter.

Samtidig vet de at synlig politi på veiene virker forebyggende. Derfor er kontrollene langs spesielt europaveier og riksveier intensivert i sommer.