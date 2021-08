Konserter og festivaler avlyses, men «Mamma Mia!» får karanteneunntak

Kultur-Norge uttrykte sist uke sin misnøye med at sportsutøvere får unntak fra innreiserestriksjoner, mens musikere og andre kulturaktører ikke får samme behandling.

I den nye smittevernforskriften er det lagt til et punkt som eksplisitt sier at «personer som er nødvendig for gjennomføringen av musikalen «Mamma Mia!» ved Folketeateret» i Oslo, også får karanteneunntak.

Musikalen skal spilles denne høsten, med premiere 26. august.

Eneste kulturarrangement med unntak

«Mamma Mia!» er det eneste kulturarrangementet som omtales av forskriften. Den gjelder dermed for eksempel ikke Oslo kammermusikkfestival, som går av stabelen 13. august, eller Parkenfestivalen i Bodø, som er avlyst.

Oslo kammermusikkfestival står i fare for å måtte avlyse to av konsertene fordi to fullvaksinerte musikere ikke får reise til Norge fra Storbritannia.

Samtidig får deltakere og støtteapparat til mange sportsarrangement unntak. Blant dem er mesterligaene i fotball og håndball, OL i ishockey, Tour of Norway, Arctic Race of Norway og Skifestivalen BLINK.

Under Bislett Games i starten av juli fikk internasjonale utøvere komme til Norge, selv uten koronapass, og selv om de kom fra røde land.

«Mamma Mia!» har premiere 26. august 2021. På rollelisten er blant andre Ulrikke Brandstorp og Thomas Numme. Foto: Folketeateret

– Useriøst

Marianne Beate Kielland, kunstnerisk leder for Oslo kammermusikkfestival, reagerer på at «Mamma Mia!» har fått unntak.

Hun kjente ikke til oppdateringen av forskriften da NRK ringer.

– Dette kommer helt ut av det blå for oss. Det blir rett og slett litt useriøst, sier Kielland.

Marianne Beate Kielland kaller endringen av forskriften urettferdig. Foto: Lena Lahti / Lena Lahti

Oslo kammermusikkfestival måtte avlyse konserter med to britiske musikere fordi kulturarrangementer ikke fikk fritak av reiserestriksjonene.

Kielland stiller spørsmål ved hvorfor akkurat Folketeateret har fått unntak, fremfor andre aktører.

– Det må være noen som kjenner noen her, og som har ført til at de har fått fritak. Det bør ikke være slik. Det er selvfølgelig urettferdig, sier hun.

Produsenten: Håper vi heier på hverandre

Produsent Karianne Jæger i Scenekvelder, som står bak «Mamma Mia!»-oppsetningen, har følgende kommentar til den uttalelsen:

Produsent Karianne Jæger sier karanteneunntaket er avgjørende for forestillingene. Foto: Christian Ingebrethsen / NRK

– Kulturdepartementet har hele veien vært raske med justeringer av regler som slår feil ut, noe de har lovet bransjen, og det opplever vi at de har levert på her. Den tilnærmingen håper vi alle kulturaktører i Norge heier på, fremfor å mistenkeliggjøre, skriver Jæger i en e-post til NRK.

– Kan du forstå at andre kulturaktører synes det er urettferdig at dere er de eneste som har fått unntak ennå?

– Vi håper og tror at hele bransjen møtes med mest mulig støtte og fleksibilitet, slik at justeringer kan gjøres uten at det går på bekostning av godt smittevern. Og at vi i bransjen heier på hverandre i en mildt sagt krevende tid, svarer Jæger.

– Litt spesiell forestilling

Statssekretær Emma Lind (V) i Kulturdepartementet sier det er flere grunner til at akkurat «Mamma Mia!» nå har fått unntak fra innreisereglene.

Statssekretær Emma Lind i Kulturdepartementet. Foto: Ilja C. Hendel / Kulturdepartementet

– Mamma Mia er en forestilling som er litt spesiell, fordi den er gjenstand for en omfattende etterlevelse av rettighetshavers retningslinjer og krav. Det er en forutsetning at rettighetshaverne er til stede i Oslo i forkant av premieren. Det er her snakk om nøkkelkompetanse med base i London, som ellers ikke ville kunne reise inn i Norge med dagens regler, sier hun.

Hun håper det ikke vil bli behov for å gjøre flere unntak.

– Storbritannia er per i dag ikke en del av EU og Norges løsning for vaksinesertifikat, men vi håper en løsning for dette er like rundt hjørnet. Derfor har vi gjort et unntak for Mamma Mia. Jeg tror og håper at denne løsningen er på plass så snart at det ikke vil blir behov for å gi flere unntak, sier Lind.

Karianne Jæger sier at det er helt avgjørende for «Mamma Mia!»-produksjonen at det spesifikke unntaket fra karantenereglene er blitt innført.

– Kort fortalt ville forestillingene ha blitt avlyst om det ikke ble tilrettelagt for innreise i tråd med de vanlige reglene som gjelder for EU.

– De personene som har fått unntak, er alle fullvaksinerte nøkkelpersoner som rettighetshaver i London krever involvert i oppsetningen av «Mamma Mia!» i internasjonale markeder, sier Jæger.

Vil ha tiltak

Marianne Beate Kielland forteller at Oslo kammermusikkfestival skal arrangeres uten de planlagte britiske numrene.

Hun håper likevel myndighetene tilrettelegger mer for andre aktører og arrangementer fremover.

– Det burde lages en regel på om man kan søke om slik dispensasjon. Det ville vært bra for kulturbransjen, som har hatt dret tøft i halvannet år, sier Kielland.