– At man ikke forstår hvor viktig det er for oss og andre lignende festivaler å få inn topp internasjonale artister. Like viktig som å se toppidrettsutøvere løpe på Bislett eller hvor enn de skal opptre, sier Marianne Beate Kielland til NRK.

Hun er en av tre kunstneriske ledere av Oslo kammermusikkfestival, som går av stabelen 13. august.

Samtidig sier hun at festivalen sliter fordi enkelte av artistene ikke kommer inn i landet på grunn av koronatiltakene.

To konserter står i fare for å avlyses når de britiske artistene Joshua Ellicot og Lawrence Power ikke slipper inn i landet, på grunn av reiserestriksjoner. En er fullvaksinert.

Kielland mener musikk og kultursektoren forskjellsbehandles i forhold til idretten.

Da Bislett Games ble arrangert tidligere i juli, fikk nemlig internasjonale utøvere komme til landet, selv uten koronapass, og selv om de kom fra røde land.

Ber om at musikere får karanteneunntak

Idrettsarrangementet hadde dessuten 5000 tilskuere, og de uten grønt koronasertifikat måtte ta hurtigtest for å delta.

– Det føles litt snevert, rett og slett, sier Kielland.

Nå ber Kielland politikerne om å la musikere komme til Norge, og få unntak fra karantenereglene.

– Det hadde vært fantastisk om man kunne snu seg fort om og gjøre et unntak også for musikere på topp internasjonalt nivå, sier hun.

I Tromsø er Parkenfestivalen avlyst. Festivalsjef Gøran Aamodt mener idretten har store krefter som jobber for dem.

– Jeg vet ikke hvor mye som egentlig er gjort akkurat på den biten du er inne på nå. Det tror jeg er fordi at de fleste festivalene ble kansellert så tidlig at det aldri ble aktuelt å komme dit, sier han til NRK.

Statssekretær Emma Lind (V). Foto: Ilja C. Hendel / Kulturdepartementet

Avviser kritikken

Statssekretær Emma Lind (V) i Kulturdepartementet avviser at musikk og idrett forskjellsbehandles.

– Jeg forstår den følelsen fra kulturarrangørene, men dette var først og fremst knytta til arrangement hvor ikke publikum skulle være til stede, sier Lind til NRK.

– Det var publikum på Bislett Games?

– Det var veldig begrensa. Det er fremdeles igjen unntak som er blitt knyttet til noen veldig få arrangementer hvor man har kunnet gjennomgå et ganske rigid og strengt testregime på utøverne som har kommet fra utlandet, sier Lind.

Hun påpeker at det også har blitt gjort unntak for kunstnere og kulturaktører under pandemien, blant annet dansere som skulle opptre på Festspillene i Bergen.

– Målet vårt nå er å komme til det punktet hvor vi kan åpne opp, og vi kommer nærmere og nærmere det målet. Det er det som er hovedinnsatsen fra regjeringens sin side for å kunne komme kultursektoren i møte, sier Lind.