Kongsberg Gruppen inngår milliardavtale med Polen

Det kommer frem i en børsmelding tirsdag.

Konsernet har blitt tildelt en kontrakt av det polske forsvarsdepartementet på leveranse av missilsystem for kystforsvar.

Det dreier seg om fire NSM (Naval Strike Missile) Coastal Defence System (CDS) skvadroner til en verdi av ca. 16 milliarder NOK, heter det i børsmeldingen.

Det er den største enkeltkontrakten til Kongsberg Gruppen noensinne.

Som følge av milliardkontrakten ble handelen i aksjen på Oslo Børs ble stanset i rundt en halvtime i forkant av børsmeldingen meldingen.

I etterkant har aksjen steget, og var på et tidspunkt opp over 9 prosent. Aksjen er opp 6,5 prosent rundt klokken 15.20, til en kurs på 481 kroner per aksje.

Langvarig samarbeid

– Det er en viktig milepæl i vår mer enn 200 år lange historie. Polen har vært en langsiktig partner, og vi er stolte av å signere denne avtalen, sier konsernsjef i Kongsberg Gruppen, Geir Håøy i et intervju med NRK og legger til:

– Det er ikke ofte vi får denne typen kontrakter. Vi har vel hatt rammekontrakter på rundt 15 milliarder tidligere, men dette er en meget stor kontrakt som gir langsiktighet i forsvarsvirksomheten vår.

Konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen sier at kontrakten sikrer konsernet langsiktighet i forsvarsvirksomheten. Foto: Snorre Tønset / NRK

Han sier kontrakten betyr at konsernet kan fortsette å investere, sikre arbeidsplasser og skape nye arbeidsplasser.

– Ikke bare for Kongsberg Gruppen, men også alle våre partnere og underleverandører i norsk forsvarsindustri, sier Håøy.

Polen skaffet for første gang missilsystemet fra Kongsberg Gruppen i 2008, og utvidet deretter med en ekstra skvadron i 2014. Den nye leveransen betyr at det over ti år lange samarbeidet vil fortsette inn i 2030-årene.

– Dette er langsiktig arbeid fra veldig mange kolleger her i Kongsberg Gruppen. Selv om vi hele tiden har hatt følelsen av at det går veien, så er det selvfølgelig alltid godt å få en underskrift fra kunden, sier konsernsjefen.

Ifølge Kongsberg Gruppen regnes NSM som det mest avanserte sjømålmissilet i verden. Her prøveskyter den amerikanske marinen missilet i 2014. Foto: US Navy

– Verdens mest avanserte

Ifølge børsmeldingen fra Kongsberg Gruppen er NSM en femte generasjons «Strike Missile», og regnes som det mest avanserte sjømålmissilet i verden. Det er opprinnelig utviklet av konsernet for den norske marinen.

NSM kan skytes ut fra både land- og sjøbaserte plattformer og er allerede i bruk av, eller under leveranse til, 12 land.

– Kystforsvarssystemet NSM spiller en betydelig rolle i å støtte nasjoners evne til å forsvare sitt territorium og sine borgere. Vi er stolte av å støtte Polen i å bygge opp en slik kapasitet. Besluttsomheten vist av det polske forsvarsdepartementet ved å anskaffe flere NSM CDS, er et tegn på tillit og bekrefter at vårt system representerer den mest effektive, tilgjengelige kapasiteten, sier Eirik Lie, administrerende direktør i Kongsberg Defence & Aerospace.