Rapporten om PSTs og politiet si handtering av Kongsberg-drapa gjennomført av Politihøgskolen og leia av politiinspektør Steinar Vee Henriksen vart lagt fram klokka 12 i dag.

Det blir peika på fleire utfordringar i den rundt det som skjedde før gjerningspersonen vart arrestert.

– Vi mottar denne rapporten med alvorstyngd bakteppe, seier politidirektør Benedicte Bjørnland når ho opna pressekonferansen.

Politimeister i søraust politidistrikt Ole Bredrup Sæverud og konstituert PST-sjef Roger Berg er og til stades for å kommentere rapporten.

Alle dei tre etatane innrømmer at samarbeid mellom ulike etatar har stort forbetringspotensiale.

– Det er meir å gå på når det gjeld å bli betre på samhandling mellom politi, PST, helsevesenet og andre etatar, seier politimeister i Sør-Øst politidistrikt, Ole B. Sæverud.

Politiinspektør ved Politihøgskolen Steinar Vee Henriksen legg fram rapporten.

Dette er første gong ei Pågåande livstruande valdshending (PLIVO) vert evaluert.

– Ikkje nok mannskap til både å isolere og å konfrontere gjerningspersonen

Det var to politipatruljar med totalt tre tenestepersonar på Kongsberg då gjerningsmannen Espen Bråthen byrja å angripe folk.

– Det var politiet i Kongsberg som stort sett handterte det som skjedde, seier Henriksen.

Den første av patruljane konfronterte gjerningspersonen ved Coop Extra i Kongsberg cirka ein halvtime før han vart arrestert.

– Dei var på staden cirka fem minutt etter at politiet fekk melding om hendinga, seier Henriksen.

Utvalet meiner responsen på drapa i Kongsberg viser viktigheita av å skilje mellom responstid og responskvalitet.

– Det tok nokre få minutt før første patrulje var på staden og i konfrontasjon med gjerningspersonen. Det var likevel ikkje nok mannskap til både å isolere og å konfrontere gjerningspersonen, heiter det i rapporten.

Politiet møter pressen om Kongsberg-drapene

– Dei første patruljane leverte det ein kunne forvente, gjeve ressursane som var tilgjengeleg innleiingsvis. Avgrensa tilfang av ressursar var derfor avgjerande for at gjerningspersonen ikkje vart stansa tidlegare, heiter det i Politihøgskolen sin rapport om Kongsberg-drapa.

– Hadde det vore fleire ressursar til stades, så kunne ein i større grad følgt opp fleire av prioriteringane i PLIVO-prosedyren. Både med aksjon og isolasjon, med den politiressursen i Kongsberg på det tidspunktet, var ikkje tilstrekkeleg til å følgja alle desse arbeidsoppgåvene, svarar utvalsleiar Henriksen på spørsmål under pressekonferansen om Bråthen kunne vore stoppa tidlegare om politiet hadde hatt fleire ressursar.

– Kunne det ha blitt eit anna utfall om ressursane var betre lokalt?

– Utvalet kan ikkje seie konkret om dette kunne ha endra utfallet i denne situasjonen, men det vi kan seie er at fleire arbeidsoppgåver kunne vore ivaretekne raskare, svarar Henriksen til NRK.





– Tok ein uforholdsmessig stor risiko

Eit viktig tema i samband med hendingane i Kongsberg har vore at politiet gjekk inn i Coop-butikken utan verneutstyr.

Det var grunnen til at dei rygga ut igjen då dei vart skotne etter med pil og boge.

I rapporten skriv utvalet at patruljane gjorde kvalifiserte vurderingar for bruk av verneutstyr.

Samtidig skriv utvalet at «første patrulje, etter å ha fått sambandsmeldinga om ein politimann som var skoten, og dei såg vedkommande med ei pil i ryggen, like fullt tok ein uforholdsmessig stor risiko ved ikkje å ta i bruk meir verneutstyr».

– Det gjorde at dei kom til staden fleire minutt raskare enn dei elles ville gjort, seier politiinspektør ved Politihøgskolen Steinar Vee Henriksen

Utvalet påpeikar at vala for bruk av verneutstyr kan ha hatt innverknad på oppdragsløysinga.

Svært avgrensa politiressursar

I mandatet er utvalet bede om å sjå tilbake til og vurdere læringspunkta i 22. juli-rapporten og Al-Noor-rapporten.

I Kongsberg-rapporten skriv utvalet at det var «svært avgrensa politiressursar på Kongsberg gjennom mesteparten av oppdraget», men at omfattande politiressursar kom til Kongsberg etter kvart.

Utvalet kjem med tilrådingar om at innsatsleiaren til politiet, som øvste leiar på taktisk nivå, blir øvd på hendingar med stor ressurstilgang frå både politiet og andre samvirkeaktørar.

Vidare skriv utvalet:

«Eksempelvis påpeika 22. juli kommisjonen eit behov for oppskalering og rett dimensjonering av operasjonssentralane, men utvalet kan ikkje sjå at taktisk leiarnivå har vorte vigd same merksemd.»

Styrte i stor grad seg sjølv

Under arbeidet med å stoppe Bråthen hadde politiet utfordringar med samhandling og informasjonsflyt mellom operasjonssentralen og mannskapa som prøvde å stoppe gjerningsmannen.

– Det medførte i praksis at innsatspersonellet til politiet i stor grad styrte sin eigen innsats, heiter det i rapporten.

Politipatruljane viste stor aksjonsvilje, men viste ifølgje rapporten og manglande informasjonsflyt og samhandling med dei andre naudetatane.

Utvalet meiner politiet må øve meir på dette.

Utvalet finn at samhandling på operasjonelt nivå ikkje er tilstrekkeleg vareteke i øvingssamanheng.

– På bakgrunn i funn av denne evalueringa bør naudetatane trene meir på samhandling i PLIVO-hendingar, seier Henriksen.

Manglande informasjonsflyt

– Utvalet finn at det var mangelfull samhandling mellom PST og politiet når det gjeld Bråthen i framkant av hendingane i Kongsberg i fjor, seier politiinspektør ved Politihøgskolen Steinar Vee Henriksen.

I den førebyggjande fasen peikar rapporten på manglande felles forståing av kven som har kva ansvar og kva oppgåver med å følgje opp gjerningspersonen når vedkommande fell inn under både Politiets tryggingsteneste (PST) sitt område og det vanlege politiet.

– Ein kompliserande faktor er også informasjonsutveksling og samhandling med helsevesenet, heiter det i rapporten.

– Dei ulike etatane registrerer informasjon om gjerningspersonen i dei respektive systema sine, men utan å sikre ein nødvendig gjensidig informasjonsflyt. Samhandlinga ber preg av mangelfulle stadfestingar på at ein har ei felles forståing, heiter det i rapporten.

Utvalet peikar på at det er sentrale styresmakter som må ta standpunkt til kva slags teiepliktregime det skal vere i helse- og sosialstellet, kva heimlar politiet har til å førebyggje og kvar grensa går for PSTs interesseområde.

– Same kva svara blir på desse spørsmåla, må disse tre etatane finne ein betre måte å samhandle på, skriv utvalet i rapporten.

Utvalet skriv og følgjande.

«På bakgrunn av funnet frå utvalet om mangelfulle rutinar for å sikre grunnlag for strukturert læring i politiet er det viktig at desse dyrekjøpte erfaringane blir nytta i det vidare arbeidet med å førebyggje og kjempe mot alvorlege straffbare handlingar og hendingar».

Sjå politidirektøren fortelje kva ho meiner gjekk galt på Kongsberg.

– Gjev viktig læring

Etter Henriksen si framlegging tar politidirektør Benedicte Bjørnland igjen ordet.

– Eg merker meg at utvalet vurderer det slik at dei ikkje har avdekka konkrete forhold som vurderast å ville ha noko påverking på det tragiske utfallet. Rapporten gjev like fullt viktig læring, seier ho.

Bjørnland trekk særskilt fram problemstillingane knytt til førebyggjande innsats mot psykisk sjuke menneske som gjer valdshandlingar.

– Dette er noko av det vanlegaste vi som samfunn står overfor, noko denne hendinga illustrerer med full styrke, seier ho.

Bråthen hadde tidlegare vore i PSTs søkelys for ekstrem islamisme og var og kjent for å kunne vere psykisk ustabil.

– De som skjedde i Kongsberg aktualiserte behovet for å styrkje samarbeidet mellom PST, politiet og helsevesenet. Det er ein vedvarande utfordring for PST at personar i PSTs søkjelys og kan ha alvorlege psykiske lidingar, seier konstituert PST-sjef Roger Berg.

– Rapporten vil vere sentral i PSTs arbeid framover med å lære av det som skjedde. Ei læring med mål om å hindre at noko liknande skjer igjen, noko PST og politiet neppe vil klare aleine, seier han og.

Utvalgsleiar Henriksen meiner det førebyggjande arbeidet er blant dei viktigaste perspektiva.

– Tverretatleg samarbeid for mest mogleg førebyggjing vil vere heilt sentralt, seier han.