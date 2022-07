Kong Harald skal delta i VM i seiling

Kong Harald og hans mannskap på båten «Sira» skal seile VM for 8-metere i Genève i Sveits i slutten av denne måneden.

På deltakerlisten står kong Harald oppført som skipper på «Sira», sammen med et mannskap på ytterligere seks personer.

VM for 8-metere foregår i Genève fra 25. til 30. juli.

Slottet bekrefter på spørsmål fra NRK, kongens deltakelse.

– Kongen skal etter planen delta i verdensmesterskapet senere i sommer, sier assisterende kommunikasjonssjef Sven Gjeruldsen ved Det kongelige hoff.

Har ligget i trening

Dermed skal kongen delta i VM fem måneder etter at han fylte 85 år i februar i år – og halvannet år etter at han gjennomgikk en operasjon i benet i januar i fjor.

Kongen ble lagt inn på Rikshospitalet i januar i fjor for å bli operert for en skadet sene over høyre kne.

– Kongen er i fin form, sier Gjeruldsen nå.

– Kongen og mannskapet har gjennom hele våren trent med «Sira» i indre Oslofjord.

Kong Harald og hans mannskap i «Sira» endte på tredjeplass i sin klasse da VM i seiling for 8-metere ble avsluttet på Bodensjøen i Tyskland i 2018. Foto: FELIX KASTLE / DPA / NTB

Norges Seilforbund: – Fantastisk morsomt

– Vi i norsk seilsport setter enormt pris på at kongen er aktiv selv i en alder av 85, sier Per Christian Bordal, generalsekretær i Norges Seilforbund, til NRK.

– Seiling kan utøves på mange måter, vi har så mange ulike båtklasser. Og i 8-metersklassen kan også spreke 85-åringer både delta og hevde seg. Så det er helt fantastisk morsomt at kongen skal være med, sier Bordal.

Bordal beskriver kong Harald som en god ambassadør for sporten. Han mener kongen, med sine mange års seilererfaring, fortsatt har gode muligheter til å kunne hevde seg i VM i 8-metersklassen.

Da kong Harald og hans mannskap om bord «Sira» deltok i VM for 8-metere i Tyskland for fire år siden, endte de på tredjeplass.

– Jeg leker mest og best på sjøen

At kong Harald trives godt i båt, er det ingen tvil om. Da barnebarnet prinsesse Ingrid Alexandras 18-årsdag ble feiret med storslått gallamiddag på Slottet i juni, ga kongen et klart råd til jubilanten:

– Ikke glem å leke! Det har i hvert fall jeg god erfaring med. Jeg leker, som du vet, mest og best på sjøen. Og der trives heldigvis du også, sa kongen.

Men det har ikke bare vært lek. Kong Harald har hatt en lang og innholdsrik idrettskarriere – som altså fortsetter med denne sommerens VM-deltakelse.

«Seilerkongen» er han blitt kalt.

Han har vært en aktiv seiler i 75 år. Prins Harald, som han da var, var bare ti år gammel da han konkurrerte som mannskap for første gang, ifølge Kongehuset.no.

Kong Harald begynte tidlig å seile. Her er han sammen med sin mor, kronprinsesse Märtha, sommeren 1939. Foto: NTB

VM-gull og OL-nedtur

Siden er det blitt utallige konkurranser og mesterskap, og han har vunnet både EM og VM.

I møte med en annen verdensmester, Karsten Warholm – som har vunnet både VM- og OL-gull på 400 meter hekk – avslørte imidlertid kong Harald at han ikke er stolt over det han har fått til, til tross for tidligere VM-seire.

– Nei, ikke egentlig. Hadde jeg fått til noe i OL, så hadde jeg vært fornøyd, men nå er jeg ikke fornøyd. Det er den store fiaskoen. En eller annen OL-medalje, svarte kongen åpenhjertig.

For kong Harald har deltatt i OL tre ganger, i 1964, 1968 og 1972, men ingen av gangene ble det medalje.

Daværende kronprins Harald var flaggbærer for Norge under OL i Tokyo i 1964. Foto: NTB

I forkant av OL i München i 1972 var kongen og hans mannskap store favoritter. Nedturen da det ikke ble medalje, var så stor at han tok en lengre pause fra seilingen.

Men siden gjenopptok han idretten han er så glad i, og har deltatt i nye regattaer og mesterskap, samtidig som han har vært først kronprins og så konge på heltid.

– Jeg har aldri vært en toppidrettsmann! Jeg har jo aldri bare drevet med det, sa kong Harald da han møtte Karsten Warholm i NRK-serien «Karsten og Leif».

Warholm mente da at kongen var for beskjeden.

– Jeg leser det som at du ønsket det, og du har vunnet og dermed har du mentaliteten til en toppidrettsmann, men i en rolle som gjør at du må være Hans majestet i tillegg. Men du ville vært toppidrettsmann hvis du kunne velge? spurte Warholm.

– Ja, det hadde jeg vært tvert, svarte kong Harald da.