Kong Harald er innlagt på Rikshospitalet

Kong Harald ble lagt inn på sykehus i dag tidlig, opplyser kongehuset på hjemmesidene sine. Slottet opplyser at kongen er sykmeldt inntil videre.

Kongen, som fylte 83 år i februar, skulle ha ledet statsråd på slottet i dag. Nå blir det i stedet kronprins Haakon som skal gjøre dette, melder Slottet.

Kongen har ingen vanlig fastlege, men har sin faste lege på Rikshospitalet. Det er alltid dette sykehuset som behandler medlemmer av kongefamilien.

– Jeg ønsker kongen god bedring, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

Rikshospitalet vil ikke kommentere denne saken og henviser til Slottet.

DRONNINGEN: Dronning Sonja kjørte ut fra Rikshospitalet fredag formiddag. Foto: Vidar Ruud / NTB

Dronningen drar til Lillehammer

Kong Harald og dronning Sonja skulle egentlig være til stede på Maihaugen i Lillehammer klokken 16 fredag ettermiddag. Der skal det etter planen være en markering av at dronningens barndomshjem står ferdigstilt.

– Planen er å gjennomføre som planlagt uten at kongen er til stede, sier Jostein Skurdal, sjef ved Lillehammer museum.

Ifølge Skurdal er det ikke meldt om noen andre avbud enn kongen til arrangementet på Maihaugen fredag.

– Vi er i løpende kontakt med Slottet. Det siste jeg har hørt, er at arrangementet går som planlagt, og at dronningen kommer, sier kommunikasjonssjef Karianne Stordal ved Fylkesmannen i Innlandet til NRK.

Også på Kongehusets nettsider opplyses det i morges at dronning Sonja skal være til stede på Maihaugen.

Torsdag markerte kong Harald at sesongen for Kongeskipet «Norge» var over. Han inspiserte skipet, og takket mannskapet for en innholdsrik sesong.

Skipet har vært på reise langs kysten i hele sommer.

Dette gjorde Kongen dagen før sykehusinnleggelsen Du trenger javascript for å se video.

Arbeidsfordeling

I et intervju med NTB gjort tidligere i september kommenterte kronprins Haakon, nå 47 år, arbeidsfordelingen i kongefamilien generelt hvordan det har fungert i koronatiden.

De fleste offisielle oppgavene faller på ham og hans nå 83 år gamle far.

– Fram til nå synes jeg at vi har klart å jobbe ganske fint sammen. Jeg tenker litt som at det er et team, og at vi fordeler arbeidsoppgavene litt sånn fortløpende oss imellom for å få best mulig resultat. Det tenker jeg vi skal fortsette å gjøre i årene framover også, sa kronprinsen.

Kong Harald under debarkeringen av kongeskipet torsdag. Foto: Stian Lysberg Solum / NT Kong Harald under debarkeringen av kongeskipet torsdag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Dronningen var med for å markere sesongslutten for kongeskipet i Oslo torsdag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Innlagt i januar

I januar var kongen innlagt på sykehus i en uke på grunn av svimmelhet. Da ble han skrevet ut, men var fortsatt sykmeldt en periode hjemmefra.

Kongen var også sykmeldt i desember. Da opplyste kronprins Haakon at det var på grunn av en virusinfeksjon.