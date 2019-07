Er varmen en klimaendring eller bare vær?

– Været er det vi opplever fra dag til dag, og klimaet er statistikken av været vi opplever, sier klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen.

KLIMAFORSKER: Hans Olav Hygen forklarer forskjellen på vær og klima. Foto: Met.no

Klimaet blir ikke beregnet på en dag eller hendelse, men over en lengre periode, gjerne 30 år.

– En tørr og varm sommer som den vi hadde i fjor kunne like godt skjedd for 100 år siden, sier Hygen.

Klima er værmønsteret

En hetebølge trenger ikke å være en klimakonsekvens, men høyrepolitiker Lene Westergaard-Halle mener dette har begynt å bli en tendens.

– Det er fantastisk at folk nyter sommeren og varmen, men vi ser at disse hetebølgene kommer oftere og oftere, og da går de fra å være en sjelden glede til å bli en tendens, forteller Westgaard-Halle.

VÆR BEVISST: Høyrepolitiker Lene Westgaard-Halle mener hetebølger begynner å bli en tendens, og at man derfor må være mer klimabevisst. Foto: PETER MYDSKE / PETER MYDSKE

Klimaforskere ser på hvordan klimaet utvikler seg over tid, og da påvirker nødvendigvis ikke enkeltepisoder statistikken i lengden.

– Helgens hetebølge er for eksempel ikke en klimaendring i seg selv, men i et mønster med andre og flere hetebølger, vil det være en del av en klimaendring, sier klimaforskeren.

Dersom værmønsteret endres, eller det vi ser på som gjennomsnittsvær forandrer seg, vil det være en klimaendring.

Ser endringer

– Vi har sett en klimaendring de siste 30 årene. Det har blitt varmere og ekstremnedbør har blitt kraftigere. I tillegg blir vintersesongen kortere, forteller Hygen.

Det vil si at været som forventes endres. Basert på været vi har sett de siste 30 årene, bergenes det varmere vær og kraftigere ekstremnedbør, ettersom det er et mønster som viser seg på statistikken.

– For tiden setter vi for eksempel flere rekorder, og da ser vi også et mønster som endrer seg. Det vil da være en klimaendring, sier klimaforskeren.

VARMEST I LANDET: Det var Etne som var landets varmeste sted i dag med hele 34,2 grader. Foto: sarasif_ / instagram

Tenk deg om

– Små ting gjør store endringer i lengden, og man trenger ikke leve et kjipt liv for å hjelpe klima, sier Westgaard-Halle.

Hun understreker at man kan kombinere gode klimavalg med å nyte en god sommer, og at litt gjør mer enn ingenting.

Lenes klimatips:

Alt som er elektrisk er bra. Hvis du kan velge mellom fossile eller elektriske transportmidler, velg elektriske. Ta tog i stedet for fly for eksempel.

Hvis du skal grille må du ikke bare ha rødt kjøtt. Fisk, grønnsaker og kylling er også nydelig på grillen. Hvis du dropper ventepølsa og sparer du både kalorier og miljøet!

Ta en Norgesferie! Anbefaler Vestfold, fordi jeg er derfra og fordi vi alltid har sol.

Gjør bevisste valg og tenk over hva du kjøper. Velg for eksempel kortreist mat i stedet for mat som har blitt fraktet over halve kloden.

Velg bort plasten. Plast forurenser ikke bare sjøen etter bruk, den slipper ut mye klimagasser når den lages. La engangsgrillen, engangsbestikket og annet i bruk-og-kast kategorien være. Det er uansett bedre med ordentlig bestikk.

– Men viktigst av alt, nyt sommeren!, sier hun.