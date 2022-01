Danmarks statsminister: – En ny tid for oss alle sammen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Fra 1. februar er Danmark igjen åpent. Helt åpent, sier statsminister Mette Frederiksen onsdag ettermiddag.

For danskene betyr det slutt på munnbind og koronapass. De kan igjen fylle stadioner for konserter og fotballkamper.

– Dette er en overgang til en ny tid for oss alle sammen. Det danske folk er blitt testet og vi har bestått. Vi er klare for å gå ut av koronaens skygge og si god dag til det liv vi er vant til, sier Frederiksen.

Gjenåpningen i Danmark var allerede bekreftet av landets helseminister tidligere på dagen.

Inne i smittebølge

Frederiksen sier koronaviruset fortsatt vil sirkulere i samfunnet, men at de er gjennom den kritiske fasen. Hun sier den høye vaksinedekningen ble danskenes supervåpen.

Epidemikommisjonen har vurdert at det ikke vil være nødvendig med restriksjoner i landet etter 31. januar. Dette begrunnes med at omikron ikke fører til like alvorlig sykdom.

Antallet som smittes har aldri vært høyere. Og antall innlagte på sykehus nærmer seg toppen for et år siden. Men tallet på de som må ha intensivbehandling eller respirator er synkende, ifølge Danmarks Radio.

Mette Frederiksen erkjenner at det kan kjennes paradoksalt at Danmark åpner opp nå som smittetallene er på topp. Men at de kan åpne takket være høy vaksinedekning og at omikron-varianten gir mildere sykdom.

Hun sier det kan bli aktuelt med en fjerde vaksinedose for alle.

Restriksjoner ved innreise

Landet anbefales likevel å beholde noen innreiserestriksjoner.

Danmark har brukt koronapass i stor grad. Dette har du måttet vise for å komme inn på kino, konsert, galleri eller museum. Det samme var tilfellet for restauranter, barer og kafeer. Disse kravene blir fjernet fra 1. februar.

I Norge anbefaler FHI at de fleste smitteverntiltakene trappes ned. Selv om smittetoppen ventes i siste halvdel av februar eller begynnelsen av mars, blir få alvorlig syke.

– Alle kan forvente lettelser neste uke, bekrefter helseminister Ingvild Kjerkol til TV 2.

Sverige forlenger restriksjonene

Sverige følger ikke etter Danmark. Begrunnelsen er at Danmark trolig ligger noen uker foran dem når det gjelder smittespredning.

Antall koronapasienter øker i Sverige.

– Restriksjonene forlenges i to uker. Om alt flyter og tilstandene tillater det, vil restriksjonene avvikles etter det, sier sosialminister Lena Hallengren.

Direktør i Sveriges svar på folkehelseinstituttet sier flere kommer til å kunne vaksinere seg i løpet av de to ukene med restriksjoner, noe som minsker risikoen for sykdom og alvorlig død.

Hun vurderer at de fleste koronarestriksjonene i landet kan oppheves 9. februar, men at noen vil vedvare for å beskytte eldre og risikogrupper etter det.

Europa åpnes opp

Selv om mange smittes av omikron, blir få veldig syke. Flere land i Europa åpner derfor opp.

Her er en gjennomgang av land som har lempet på reglene de siste dagene. Reglene for innreise finner du her.

Storbritannia

Storbritannia har hevet de aller fleste restriksjonene. Nå fjerner de også kravet til koronapass for å gå på Premier League-kamper.

Nederland

I Nederland har restauranter, barer og teatre vært helt stengt siden midten av desember. Dette ble opphevet onsdag. Men de får bare holde oppe til klokken 22, og det vil være begrensninger når det gjelder antall gjester.

Tyskland

Krever koronapass på offentlige arrangementer. Reglene kan variere fra distrikt til distrikt.

Frankrike

Krever fortsatt koronapass mange steder.

Munnbind er obligatorisk på offentlige plasser der man ikke kan holde avstand. Dette gjelder også noen steder utendørs.

Konserter uten sitteplasser er forbudt. Antallsbegrensninger på arrangementer, 2000 innendørs og 5000 utendørs. Ler mer her.

Østerrike

Belastningen på sykehusene går nedover, og det gjør at det lempes noe på de svært strenge reglene i landet.

Uvaksinerte har siden november måttet holde seg hjemme på fritiden. Nå kan de bevege seg noe friere.

Vaksineringen blir imidlertid obligatorisk fra 4. februar. Det innebærer bøter om man ikke lar seg vaksinere.

Restauranter og kafeer må stenge klokken 22, mens barer og afterski er stengt.

FFP2-masker er obligatorisk på offentlige plasser der man ikke kan holde over 2 meters avstand, dette gjelder også utendørs. Les mer her.

Italia

Krever koronapass på en lang rekke offentlige plasser. De godtar kun koronapass som bekrefter at man er fullvaksinert. Negativ test godtas altså ikke. Dette gjelder blant annet på hoteller, restauranter, barer og arrangementer innendørs. Les mer her.