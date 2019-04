Kidnappere kan ha flyktet uten å bli fanget på kamera

Over fem måneder har gått siden Anne-Elisabeth Hagen (69) forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog.

I en tid med et stort antall kameraer langs veier, bomstasjoner, på bygninger og bensinstasjoner, har politiet satset store ressurser på at innsamling av videomateriale kan bidra til å løse mysteriet.

Jakter på bil

Politiet har klart å samle inn rundt 6000 timer med videomateriale fra overvåkingskameraer, som etterforskere systematisk finkjemmer for spor.

Men bilen til de antatte gjerningspersonene kan likevel ha kommet seg ut av området uten å bli fanget på video, opplyser politiet.

Politiinspektør Tommy Brøske er sentral i etterforskningen. Han mener det er fullt mulig å unngå de mest iøynefallende kamerane.

– Jeg tenker at med god planlegging, er det mulig å gjøre det vesentlig vanskeligere å bli fanget opp, sier Brøske.

Det er mange småveier i området uten kameradekning.

KIDNAPPET: Hverken familien eller politiet har fått lisvtegn fra Anne-Elisabeth Hagen siden dagen hun forsvant, 31. oktober. Foto: Politiet, med tillatelse av familien

Fravær av spor

Brøske sier at de har færre spor i saken enn de kunne forvente. Samtidig kan også fraværet av spor i seg selv være relevant.

– Det kan jo være en indikasjon på god planlegging og høyt fokus på det å ikke avsette spor, sier Brøske.

– Hva ser politiet etter når dere går gjennom 6000 timer video?

– Veldig mye handler om systematisering, å vite hva vi har. Vi prioriterer gjennomgangen ut fra hva vi anser som viktigst, men det er en utfordring å vite hva man skal se etter, sier Brøske.

Politiet har mottatt tips om farge, biltype og størrelse på kjøretøy som kan være av interesse. Så langt lar gjennombruddet vente på seg.

VIDEO: Politiet har samlet inn 6000 timer med videomateriale, som nå systematiseres. Blant annet fra bensinstasjonen Shell, et steinkast fra Hagens hus. Foto: Ola Mjaaland

Venter fortsatt svar

Etterforskningsgruppen skal ha fått tilbake svar på de fleste DNA-prøver fra Hagens hjem, som ble sendt til undersøkelse. Samtidig er det flere spørsmål og undersøkelser som gjenstår.

To personer ble fanget opp på overvåkningskamera og etterlyst offentlig. De har ennå ikke meldt seg.

Politiet har fått opplysninger om en grå eller lys bil, som ikke er identifisert.

Brevet med krav om løsepenger blir fortsatt undersøkt for spor.

Politiets hovedteori er at Anne-Elisabeth Hagen er utsatt for en kriminell handling, og de jobber fortsatt ut ifra at hun er kidnappet, men er åpne om at det kan dreie seg om en drapssak.

Siste sikre livstegn fra Hagen er en telefonsamtale med et nært familiemedlem dagen hun forsvant, 31. oktober i fjor.