Anne-Elisabeth Hagen savnet: Politiet utelukker ikke at de står overfor en drapssak

Etter fem måneders intensiv etterforskning er politiet forberedt på at de ikke kommer til å høre mer fra de antatte kidnapperne.

Det siste sikre livstegnet fra den forsvunne kvinnen er fortsatt 31. oktober i fjor – den dagen Anne-Elisabeth Hagen (69) forsvant fra boligen sin i Sloraveien på Fjellhamar. Fem måneder har gått.

POLITILEDER: Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt. Foto: Politiet

– Det kan være et dårlig tegn. Prioriteringen er å få Anne-Elisabeth Hagen hjem til familien og å oppklare saken, men saken har gått over i en etterforskning av en alvorlig straffbar handling, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til NRK.

– En drapssak?



– Vi vet ikke hva vi står overfor. Det kan være ett utfall, svarer etterforskningslederen.

Politiet mener også det kan være snakk om en bortføringssak som har gått galt eller at noe helt annet har skjedd.

Familiens bistandsadvokat Svein Holden ønsker ikke å kommentere denne utviklingen i saken overfor NRK.

BISTANDSADVOKAT: Svein Holden bistår familien Hagen. Foto: Runar Jørstad / NRK

Tror det kan bli stille

Helt siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant, har politiets hovedteori vært at hun ble bortført mot sin vilje. Et trusselbrev, funnet i huset, med krav om utbetaling i kryptovalutaen monero styrket tidlig politiets tro på denne teorien.

11. februar i år opplyste politiet at det hadde vært ny kontakt med de antatte kidnapperne.

Via sin bistandsadvokat har også familien formidlet til de antatte kidnapperne at de ønsker å kommunisere, og finne en løsning for å få 69-åringen hjem igjen.

Til tross for dette, har det vært helt stille. Den antatte motpartens manglende ønske om å kommunisere gir politietterforskerne hodebry.

Anne-Elisabeth Hagen ble sist sett i boligen i Lørenskog 31. oktober. Foto: GRAFIKK: OLE-MORTEN ØDEGAARD SYNNE GJUL, WROLL-EVENSEN

– I den grad det er et økonomisk motiv som ligger bak, så er det vanlig å få utbyttet sitt utbetalt. Her er det vist en tålmodighet som er noe uvanlig, sier Brøske.

Han mistenker at det nå ikke blir noe mer kommunikasjon.

– Det er god grunn til å tenke seg at det nå blir stille, men vi oppfordrer de fortsatt til å ta kontakt, sier Brøske.

Puslespill

Politiet sier at de fortsatt står uten noe konkret gjennombrudd i saken, men at etterforskningen hele tiden beveger seg framover.

– Vi vet ikke konkret hvor hun er, men vi har mer oversikt og har gjort en stor og omfattende jobb. Men saken er ikke løst. Det er et omstendelig puslespill, sier Brøske.

Politiet har gjennomført over 250 avhør i saken. I tillegg har politiet gjort omfattende åstedsundersøkelser og analyser av brevet som ble funnet inne i huset.

Over 1500 tips fra publikum har blitt registret og sjekket ut fortløpende. Adresser i Norge og i utlandet har blitt undersøkt etter spor av 69-åringen.

I tillegg til dette, sitter politiet på omtrent 6000 timer med video fra overvåkingskameraer som skal gjennomgås.