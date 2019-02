Politiet: – Kan ikke utelukke at noe har gått galt

– Det har ikke kommet bevis for at Anne Elisabeth Hagen lever, sier politiinspektør Tommy Brøske på torsdagens pressekonferanse.

Dette bekymrer politiet.

– Vi kan ikke utelukke at noe har gått galt under, eller i etterkant av den antatte bortføring, og at motparten derfor ikke kan sende livsbevis, sier Brøske.

Politiinspektør Tommy Brøske på politihuset i Ski. Foto: Ola Mjaaland / NRK

Han fortsetter:

– Det er nå naturlig for politiet i større grad enn tidligere å stille spørsmål ved og i større grad betvile om Hagen fortsatt er i live.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Sloraveien i Lørenskog om morgenen eller formiddagen 31. oktober i fjor. Siste sikre livstegn fra henne er en telefonsamtale til et familiemedlem den samme dagen.

Ber igjen om livsbevis

– I mangel på livsbevis og at politiet nå mener det er grunn til å trekke i tvil om Anne-Elisabeth Hagen fortsatt er i live, vil det være et spørsmål om dette endrer politiets målsetting. Til dette er å si at vår hovedmålsetting er å bringe Hagen tilbake sammen med sin familie, sier Brøske.

Hovedhypotesen i saken har hele tiden vært bortføring. Denne hypotesen står fortsatt.

– Samlet sett finner politiet per nå ikke grunn til å endre hovedhypotesen. Det er hovedvekt av faktorer som tyder på bortføring, sier Brøske.

Det er nå fire måneder siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant, og 50 dager siden politiet første gang varslet om saken.

SAVNET: Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet i fire måneder. Hun forsvant 31. oktober i fjor fra sitt hjem i Lørenskog. Foto: Politiet, med tillatelse av familien

Familien Hagen og politiet har flere ganger bedt de antatte kidnapperne sende bevis på at Hagen er i live.

Politiet har mottatt 1530 tips i saken. Mange av tipsene gjelder, som tidligere biler, personer og mulige skjulesteder. Politiet jobber fortløpende med å gjennomgå tipsene, og er ikke ferdige med dette.

Samme dag som Hagen forsvant viser overvåkningsbilder to menn, utenfor hennes ektemann, Tom Hagens, arbeidsplass.

Politiet har tidligere bedt disse mennene melde seg, men disse er fortsatt ikke identifisert og politiet betrakter de fortsatt som interessante.

– Det er også gjennomført analyser for å anslå høyde på disse to mennene. Den ene mannen er 180–188 cm høy. Den andre er noe lavere, mellom 176–182 cm. Det er med andre ord verifisert at det dreier seg om to fysiske, forskjellige personer, sier Brøske.

Uegnet til kommunikasjon

Ved minst tre anledninger har det vært kontakt mellom familien Hagen og de antatte kidnapperne.

Da Hagen forsvant ble det funnet et brev i hjemmet til familien Hagen. Brevet inneholdt trusler, instruksjoner og et krav om løsepenger.

Etter dette har de antatte kidnapperne tatt kontakt på plattformer som politiet omtaler som uegnet for kommunikasjon.

16. januar var første kontakten mellom partene. Familien Hagens bistandsadvokat, Svein Holden, sa den gang at de ønsket å videreføre kontakten på en plattform som er bedre egnet til å kommunisere på.

– Det har kommet et nytt budskap. Det er rettet mot familien og er sendt til bistandsadvokat og politiet, sa politiinspektør Tommy Brøske, på pressekonferansen den dagen.

Kryptert plattform

Nesten en måned senere kom det melding om ny kontakt i saken.

11. februar opplyste politiet om at det hadde vært ny kontakt med de antatte kidnapperne. Når denne kontakten fant sted har ikke politiet ville kommentere.

Beskjeden fra motparten ble da sendt på en ny, kryptert plattform som ifølge politiet er bedre egnet for kommunikasjon.

Familien Hagens bistandsadvokat, Svein Holden. Foto: Runar Jørstad / NRK

Denne gangen gikk Holden ut og sa at familien trengte et sikkert tegn på at Hagen er i live, og at familien Hagen vil følge politiets råd om ikke betale løsepenger før det kommer bevis om at hun er i live.

Politiet uttalte tidligere i februar at de anså det som positivt at motparten tok kontakt, men at det er urovekkende at det ikke er kommet livsbevis.