Keshvari dømt til elleve måneders fengsel

Høyesterett skjerper straffen for stortingsrepresentant Mazyar Keshvari og dømmer ham til fengsel i elleve måneder for bedrageri overfor Stortinget.

I lagmannsretten ble den tidligere Frp-politikeren dømt til sju måneders fengsel, men påtalemyndigheten anket straffeutmålingen videre til Høyesterett.

Ifølge dommen har Keshvari levert 72 fiktive reiseregninger gjennom en periode på omkring tre år. Samlet beløp var rett under 450 000 kroner. Regningene gjaldt reiser som aldri hadde funnet sted.

Høyesterett mener at Keshvari utnyttet at det ikke ble foretatt noen kontroll om en reise faktisk ble gjennomført.

Ved straffutmålingen la Høyesterett vekt på at det var en alvorlig tillitsbrudd som ble begått i rollen som stortingsrepresentant. Dette ga grunnlaget for å sette straffen vesentlig strengere enn det bedrageribeløpets størrelse isolert sett skulle tilsi.

Statsadvokat, Monica Krag Pettersen. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Statsadvokat, Monica Krag Pettersen er glad for at tillitsbruddet ble lagt stor vekt på av Høyesterett.

– Det viktigste for påtalemyndigheten var å få medhold i argumentasjonen knyttet til at dette tillitsbruddet skulle tillegges stor vekt. Og det har vi fått i Høyesterett, sier Pettersen.

Innrømmet grovt bedrageri

Den tidligere Fremskrittsparti-politikeren har innrømmet grovt bedrageri.

I 2018 avslørte Aftenposten at Keshvari hadde fått utbetalt penger for å dekke en rekke reiser som ikke har funnet sted. Tingretten og lagmannsretten la begge til grunn at Keshvari hadde tilegnet seg 450.000 kroner på urettmessig vis.

Keshvari har erkjent at han leverte falske regninger for 450 000 kroner. Han har i ettertid betalt tilbake pengene.

Tidligere i år meldte politikeren seg ut av Frp og har trukket seg fra alle politiske verv.

– Det er med tungt hjerte jeg har meldt meg ut av Frp, sa Keshvari i en pressemelding.

Mazyar Keshvari var vikar for Siv Jensen på Stortinget i perioden hun var finansminister i regjeringen.