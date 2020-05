Keshvari dømt til sju måneders fengsel

Det var påtalemyndigheten som anket dommen fra tingretten. Deres påstand var ett og et halvt års ubetinget fengsel.

Fredag ettermiddag melder DN at lagmannsretten er enig med tingretten i at sju måneders ubetinget fengsel er riktig straff.

Den tidligere Fremskrittsparti-politikeren har innrømmet grovt bedrageri.

I 2018 avslørte Aftenposten at Keshvari hadde fått utbetalt penger for å dekke en rekke reiser som ikke har funnet sted. Tingretten og lagmannsretten la begge til grunn at Keshvari hadde tilegnet seg 450.000 kroner på urettmessig vis.

Keshvari har erkjent at han leverte falske regninger for 450 000 kroner. Han har i ettertid betalt tilbake pengene.

Forsvarer håper saken er slutt

«Det er bra at påtalemyndighetens anke ble enstemmig forkastet. Keshvari skal ikke negativt særbehandles ved å ha et eget straffenivå. Lagmannsretten reduserte også beløpet for bedrageriet litt, og mente perioden var 1 år mindre enn tingretten. Nå håper vi saken er avsluttet», skriver Keshvaris forsvarer John Christian Elden i en SMS til DN.

Totalt dreier saken seg om 73 tilfeller der Keshvari urettmessig har fått ubetalt reiserefusjon i perioden desember 2014 til oktober 2018.

– Selv om dette er en av de mørkeste, tyngste og mest skambelagte dagene i mitt liv, så er det også en viss lettelse i det å kunne å gjøre opp for meg, sa Keshvari sa saken var oppe i tingretten.

Meldte seg ut av Frp

Lagmannsretten la vekt på at Keshvari tilsto i saken, skriver DN.

«Keshvari har tatt tak i sin situasjon, samarbeidet med politiet og forsøkt å finne ut av reiseregningsfeilene helt siden han ble varslet om at Aftenposten undersøkte saken.», står det i dommen.

Da tingrettssaken startet i Nedre Romerike tingrett, 18. oktober, ble det kjent at Keshvari meldte seg ut av Frp.