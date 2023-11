– Endeleg er det nokon som snakkar tydeleg og høgt om å få mobilen ut av skulen. Det synest eg me treng, seier NRK-programleiar og skjermkritikar Live Nelvik.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun har bestilt det som skal bli «ei tydeleg anbefaling» til skulane om å vera mobilfrie.

Det er Utdanningsdirektoratet som har fått i oppgåve å utarbeida anbefalinga. Dagbladet skreiv først om dette.

Den ferske kunnskapsministeren peikar på at mobilen påverkar dei faglege resultata negativt og fører til utanforskap og mobbing.

– Målet er at me får bukt med dette og ser på restriksjonar knytt til mobilbruken i skulekvardagen, seier ho.

Fleire skular har allereie i dag praksis om å vera mobilfrie. Her er eit såkalla «mobilhotell» på Giske ungdomsskole. Foto: Lise Marit Kalstad / NRK

Skal koma raskt på plass

Mobilnekt i skulen har vore eit omdiskutert tema og ein debatt som har gått føre seg i over ti år.

I Noreg er det opp til kvar einskild kommune å regulera mobilbruken. I dei fleste tilfelle er det likevel skulane sjølve som bestemmer dette.

Tidlegare kunnskapsminister Tonje Brenna har sagt at eit nasjonalt regelverk vil vera å skjæra alle over ein kam.

Kari Nessa Nordtun tok over jobben til tidlegare kunnskapsminister Tonje Brenna i oktober. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Men no vil altså den rykande ferske kunnskapsministeren gje ei nasjonal rettesnor til skulane om at mobilen skal ut.

I førsteomgang er det ikkje snakk om eit forbod. Det vil ta for lang tid å få på plass. Å gje ei tydeleg anbefaling kan gjerast langt raskare, seier Nordtun.

– Inntil to til tre månadar er målet, seier ho.

Dårlege prestasjonar på skulen

Det er forska mykje på mobilbruk i skulen.

Blant anna har FN publisert ein rapport som viser at det er klar kopling mellom mobil på skulen, mobbing på nett og dårlege prestasjonar på skulen.

I rapporten som kom i sommar, skriv dei at ein bør forby smarttelefonar i skulen for å avgrensa forstyrringar, styrka læringa og beskytta born frå digital mobbing.

Kunnskapsministeren peiker også på at mange skular allereie har innført ulike former for mobilrestriksjonar, og at dei har positive opplevingar med det.

NRKs undersøking frå 2019 viste at fire av fem skular har mobilforbod.

– Eg kan ikkje koma på eitt einaste argument for mobil i skulen, men fordelane ved at mobilen ikkje er der, er jo at me gir borna liva sine tilbake, seier Nelvik.

– Det tristaste eg ser er niåringar på veg til skulen med nasen ned i ein mobiltelefon, legg ho til.

«Sommer i P2» via ho til å snakka om skjerm, og i serien «Lives oppdragelsesreise» ser ho på korleis skjermen har fått fotfeste i liva våre.

– Det er skremmande å tenkja på at folka som utviklar mobiltelefonane våre ikkje lar borna sine koma i nærleiken av telefonar, seier ho.

Førebudd på blanda mottakingar

Kari Nessa Nordtun seier at ho har allereie har fått gode tilbakemeldingar frå lærarar og foreldre.

Samstundes er ho førebudd på at mottakingane frå elevane vil vera blanda.

– Er det ikkje viktig at elevane tileignar seg digital kompetanse som mobiltelefonen kan gje?

– Det er viktig, og det er mange måtar å gjera det på. No er det først og fremst viktig at me sikrar at norske elevar faktisk får prestasjonane sine opp, og at mobbinga går ned.

– Då er nettopp mobilbruk ein av fleire verkemiddel for å sikra dette.

NRK har vore i kontakt med Utdannindsforbundet som ikkje har høve til å kommentera saka i dag.