Kvinner som har en større risiko for å føde et barn med kromosomfeil får i dag tilbud om fosterdiagnostikk. Takker de ja til det bli det tatt ultralyd og blodprøve av kvinnen. Det kaldes KUB. Dersom den testen viser at det er store sjanser for at fosteret har en kromosomfeil blir det tatt en morkake- eller fostervannsprøve for å få et sikkert svar.

Problemet med morkake- og fostervannsprøve er at det kan føre til spontanabort.

Derfor har regjeringen nå endret loven slik at disse kvinnene heller skal få tilbud om å ta en annen test etter KUB, nemlig NIPT. Da vil det også bli tatt en blodprøve av kvinnen, men denne prøven skiller ut fosterets DNA fra kvinnens blod. Det blir ikke gjort under KUB. Derfor gir NIPT et sikrere svar, og dermed minsker det antall morkake- eller fostervannsprøver som trengs å tas.

Testen kan avdekke om fosteret har trisomi 13 (Patau syndrom), 18 (Edwards syndrom) eller 21 (Downs syndrom), men den avdekker ikke hvilken av de tre kromosomfeilene fosteret eventuelt har. Dersom fosteret skal få en mer spesifikk diagnose må det likevel en morkake- eller fostervannsprøve til.