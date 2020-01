Jurister uenige om hva regjeringen kan si om syk femåring: – Det er ikke svart-hvitt

I mandagens utgave av Debatten etterlyste Ap-leder Jonas Gahr Støre mer informasjon om helsetilstanden til den fem år gamle gutten som har blitt hentet hjem fra Syria med moren.

Støre kritiserte blant annet kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner for å være «for uklar med tanke på realitetene i saken».

– Du har konsulære hensyn å ta, du har taushetshensyn å ta, men du opererer fortsatt med begrepet «antatt syk». Nå er dette barnet på norsk jord, og dette er et spørsmål i samfunnsdebatten som vi bør få svar på, sa Støre.

Ap-lederen sa etter debatten at han mener det hadde vært fullt mulig for regjeringen å gi flere opplysninger, og likevel ivareta barnets rett til personvern.

KREVDE SVAR: Ap-leder Jonas Gahr Støre sa mandag at han mener regjeringen bør fortelle mer om sønnen til den IS-siktede kvinnen som er hentet hjem fra Syria. Du trenger javascript for å se video. KREVDE SVAR: Ap-leder Jonas Gahr Støre sa mandag at han mener regjeringen bør fortelle mer om sønnen til den IS-siktede kvinnen som er hentet hjem fra Syria.

– Vet ikke hva norske leger mener

Både Sanner og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum reagerte med undring på Støres utspill.

Ap-lederen fikk også gjennomgå av enkelte i sosiale medier. Hans F. Marthinussen, jussprofessor ved Universitetet i Bergen, beskrev på Twitter Støres krav som «fordummende og pinlig».

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Støre får imidlertid betinget støtte av ytringsfrihetsekspert Jon Wessel-Aas, som overfor NRK understreker at svaret på spørsmålet om offentliggjøring av helseopplysninger ikke er like svart-hvitt som Marthinussen mener.

– Jeg er ikke helt enig med Martinussen, og synes han er litt streng.

Wessel-Aas forklarer at han ikke mener regjeringen kan fortelle mer enn man allerede har gjort, men at man likevel – på et helt generelt nivå – kan bekrefte eller avkrefte om tilstanden til gutten fortsatt er alvorlig, eller ikke.

– Skal man gå inn i den konkrete debatten, slik jeg har fulgt den, så mener jeg nok at regjeringen ut fra det som har skjedd hittil – med de opplysningene som er gjort kjent fra barnets mor og advokat selv – forsvarlig kan avkrefte eller bekrefte at tilstanden er alvorlig per i dag.

– Men noe særlig nærmere enn det mener jeg at de ikke kan gjøre, så lenge det ikke er samtykke fra den det gjelder, sier Wessel-Aas.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Vet ikke hva norske leger mener

Marthinussen sier det ikke er «superoverraskende» at han og Wessel-Aas har forskjellige syn på saken.

Han påpeker at han også tidligere har vært uenig med Wessel-Aas, blant annet når det gjelder mediepraksisen til Helse Vest. Helseforetaket har bestemt seg for å slutte å gi media informasjon om pasienttilstand etter ulykke.

– Lovteksten er ganske klar. Den sier at alt man får vite om guttens helse er underlagt taushetsplikt. Det eneste unntaket som treffer direkte i denne saken, er opplysninger som allerede er kjent. Min vurdering er at når det gjelder helseopplysninger er at man bør tolke den strengt, når det er tvil, sier Marthinussen.

Jusprofessoren har også uttalt seg til Dagbladet, der han sier at «offentligheten aldri kommer til å få svar på guttens helsetilstand».

Marthinussen påpeker at forvaltningsloven bare gir åpning for å diskutere opplysninger som allerede er offentlig kjent.

– Det vi vet om guttens helsetilstand, er at han var «antatt syk», at han var undersøkt i Syria, og at legen i Syria satte en diagnose på ham. Vi vet ikke per i dag hva norske leger mener. Derfor mener jeg også at det er underlagt taushetsplikt. Det er derfor folk er interessert i å få vite det, fordi vi faktisk ikke vet det.

– Bør avkrefte eller bekrefte

Anne Kjersti Befring, en av landets fremste eksperter på helserett, er også uenig i Marthinussens lovtolkning.

Befring mener mye av poenget er om det er allerede er gitt informasjon om barnets helsetilstand, uavhengig om det er riktig eller ikke.

Hun mener derfor myndighetene kan dele oppdatert informasjon om det guttens mor, hennes advokat og norske myndigheter tidligere har uttalt seg om.

Om det ikke hadde vært lov, hadde det ikke vært noen muligheter for å korrigere feilaktige opplysninger, påpeker Befring.

– I så fall kunne man sagt hva man ville om et barn, og om det viste seg at det var uriktig, kunne man ikke korrigere det, fordi det da er brudd på taushetsplikten? spør Befring retorisk.

– Det som burde skje nå er at man avkrefter eller bekrefter om barnet er alvorlig sykt, og så gir man ikke mer informasjon av hensyn til barnet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Overrasket

Moren til barnet siktet for å ha deltatt i terrororganisasjonen IS. Beslutningen om å hente kvinnen og hennes to barn er noe av bakgrunnen for at Frp nå går ut av regjering.

Sanner var mandag tydelig uenig i Støres kritikk, og sa til NRK etter debatten at han «håpet Støre hadde forsnakket seg».

– Vi må respektere taushetsplikten, og jeg er overrasket over at Jonas Gahr Støre ber om å få informasjon som han vet at vi ikke kan gi ut, sa Sanner.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum reagerte på utspillet til sin tidligere regjeringspartner, og sa at han «ikke ønsket en offentlig høring om en gutts helsetilstand».