Jonas Gahr Støre vil ha svar på om barnet er sykt

I mandagens Debatten er Jonas Gahr Støre (Ap) kritisk til regjeringens tilbakeholdenhet i å dele opplysninger om bakgrunnen for hele saken – nemlig at en fem år gammel gutt skal være dødssyk.

På spørsmål om kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner kan bekrefte at den fem år gamle gutten er syk, viser Sanner til at det er taushetsbelagt informasjon.

Se hele Debatten her

Støre: – Vi bør få svar

– Jeg mener regjeringen har en utfordring, fordi jeg synes Jan Tore Sanner er altfor uklar i å gi svar på realitetene i denne saken. Du har konsulære hensyn å ta, du har taushetshensyn å ta, men du opererer fortsatt med begrepet «antatt syk». Nå er dette barnet på norsk jord, og dette er et spørsmål i samfunnsdebatten som vi bør få svar på, sier Støre.

– Mener du virkelig det Støre? At vi skal gi opplysninger om dette barnets helsetilstand? svarer Sanner, og fortsetter:

– Det er i tilfelle å gå over en strek. Vi må også ivareta dette barnets personvern. Det er lovpålagt taushetsplikt i sånne saker.

Støre mener imidlertid det hadde vært fullt mulig for regjeringen å gi flere opplysninger, og likevel bevare barnets anonymitet og hensyn.

– Jeg tenker at man må respekterer de begrensningene det er å gi detaljert personinformasjon. Men regjeringen må tåle å få spørsmål om beslutningsgrunnlaget for å hente den antatt syke gutten hjem. Det mener jeg er viktig i måten de argumentet på og det å avvise alle slike spørsmål mener jeg man ikke kan gjøre i lengden, sier Støre til NRK.

BEKREFTE: Jonas Gahr Støre mener det er fullt mulig å bekrefte at det er snakk om alvorlig sykdom uten å bryte med taushetsplikten. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

– Men hvordan gjør man det og fortsatt ivaretar personvernet?

– Vi kjenner ikke guttens identitet, og vi trenger ikke å få vite detaljer på det, men å få bekreftet at dette er et alvorlig helsetilfelle det mener jeg man må kunne informere om, sier Støre.

– Vi du vite hvilken sykdom, eller bare alvorlighetsgraden?

– Nå har de kommet hjem og det snakkes fortsatt om «antatt syk», da synes jeg ikke det er rart at det kommer spørsmål om at de kan bekrefte at dette var reelt.

Arbeiderparti-lederen presiserer at de ikke motsetter seg at den siktede IS-siktede kvinnen ble sendt hjem med forutsetning at det var den eneste måten å få gutten til Norge.

Hør Oppdatert sin episode om IS-kvinnen: Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Er det riktig å la IS-kvinnen komme hjem?».

Sanner: Overrasket over Støre

– Vi må respekter taushetsplikten, og jeg er overrasket over at Jonas Gahr Støre ber om å få informasjon som han vet at vi ikke kan gi ut, sier Jan Tore Sanner til NRK.

– «Hele Norge» diskuterer dette med at vi ikke helt vet tilstanden, kunne man sagt noe om alvorlighetsgraden?

– Jeg tror de aller fleste ser at dette både er, og har vært, en svært krevende sak hvor regjeringen har stått i et vanskelig dilemma. Jeg mener vi har tatt riktig beslutning. Jeg håper han forsnakket seg rett og slett, fordi taushetsbelagt informasjon kan ikke gis ut.

Jan Tore Sanner svarer på hvorfor han ikke kan fortelle om den fem år gamle guttens helsetilstand. Du trenger javascript for å se video. Jan Tore Sanner svarer på hvorfor han ikke kan fortelle om den fem år gamle guttens helsetilstand.

Vedum: – Gutten kan ikke bli et objekt for politisk debatt

Støres tidligere regjeringspartner Trygve Slagsvold Vedum i den rødgrønne regjeringen er ikke enig med Ap-lederen.

– Det er ikke noe grunnlag for å ha en offentlig høring om en gutts helsetilstand, eller legejournal. Regjeringen har lagt til grunn at han var syk på det tidspunktet man tok standpunktet, og vi kan ikke ha noen offentlig veiing og måling av hvor syk en enkeltperson er, sier Vedum til NRK.

Vedum påpeker at han i utgangspunktet ikke ønsker at guttens mor eller andre voksne personer som har sluttet seg til IS skal hjelpes til Norge. Samtidig mener Sp-lederen det blir helt umulig å vurdere hvilke opplysninger som kan gis, og fortsatt ivareta guttens personvern.

– Jeg har tillit til at utenrikstjenesten tar vare på den gutten, og har ikke noe ønske om å legge noe ytterligere press der. Gutten er helt uskyldig opp i det hele, og skal heller ikke bli et objekt for en politisk debatt i Stortinget eller andre plasser.