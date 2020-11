Julen reddet for norske studenter i Norden – regjeringen endrer krav om karantene

Kristiane Korneliussen er en av de norske studentene som hadde bestemt seg for å bli i Danmark i jula siden reglene var så firkantet.

Hun studerer til å bli sykepleier i København, og går nå siste året i utdanningen. Hun er glad det nå blir en endring sånn at hun kan komme seg hjem uten å gå i karantenehotell.

Unntak fra reglene

Hun hadde vært nødt til å bo på et karantenehotell til 500 kroner natta i ti døgn. Disse 5000 kronene er dyrt for en student. Derfor hadde hun bestemt seg for ikke å reise. Nå snur norske myndigheter.

– Det har vært vanskelig for meg å ikke vite at jeg kunne dra hjem i jula til familien min på Bømlo. Jeg har ikke vært hjemme siden i sommer, sier Kristiane.

Regjeringen presiserer karantenereglene for studenter som kan gjennomføre karantene hjemme. Dette inkluderer norske studenter som studerer i ett av de nordiske landene. De trenger ikke gjennomføre karantenen på karantenehotell selv om de ikke er folkeregistrert i Norge.

De må likevel etterleve vanlige karanteneregler de første ti dagene på egnet karantenested, men nå kan den karantenen bli hjemme hos foreldrene.

Presidenten i ANSA, Morgan Alangeh sier det hittil har vært en byråkratisk ordning for dem som studerer i andre nordiske land.

Morgan Alangeh er president i ANSA, organisasjonen for norske studenter i utlandet. Han sier det har vært vanskelig for norske utenlandsstudenter i Danmark og Sverige, fordi det har vært uvisst om de må bo på kostbare karantenehotell. Foto: ANSA

– Vi i ANSA er glade for at denne endringen kom på plass. Det er 2200 norske studenter i Danmark og 600 i Sverige som har vært underlagt de samme reglene. Fordi disse regnes som utflyttet i folkeregisteret, siden de har fått svensk og dansk personnummer, sier Alangeh.

De samme reglene gjelder for studenter i de øvrige nordiske landene, men de er det svært få av.

Slik regelverket var før endringen var det kun norske studenter i andre nordiske land som måtte på karantenehotell, ettersom man automatisk blir utmeldt av folkeregisteret ved studier i disse landene, og dermed ikke anses som «bosatt i Norge».

Men dersom man studerer i andre land i verden med statistisk sett mye mer smitte enn i Norden blant annet Storbritannia og Polen har man lenge kunnet ta karantenen hjemme hos sine foreldre, fordi man ikke er utmeldt av folkeregisteret.

– Håper på endringer

Caroline Taraldsen studerer medisin i Odense i Danmark og har nå satset på endringer litt nærmere jul.

– Jeg har kjøpt en flybillett med avreisetidspunkt om to uker. Jeg håper at situasjonen endrer seg til det bedre fremover for oss som studerer i Danmark, sier hun.

Caroline Taraldsen studerer medisin i Danmark. Hun vil gjerne hjem til familien sin i Norge til jul.

– Jeg skal hjem til familien min på Eidsvoll og synes det var dyrt å betale 5.000 kroner for en tidagers hotellkarantene, sier studenten.

Norske studenter i andre nordiske land har vært i tvil om hvordan de skal løse denne floken. Ifølge ANSA er det flere studenter som allerede sitter i karantene.

– Forskjellen er kunstig og usosial

Silje HK E. Jøssang er student ved Københavns universitet. Hun er gift og hun påpeker at det hadde blitt svært kostbart for paret om de måtte bo på et karantenehotell i Norge før jul.

– Er man folkeregistrert hos sine foreldre, kan man altså feire jul med og bo hos dem i jula, men dersom man ikke er folkeregistrert hos sine foreldre, skal man på karantenehotell i 10 dager og betale en egenandel på 500 kr per døgn - eller 5000 kr per person.

Er man et par, som i vårt tilfelle, skal man altså punge ut med hele 10 000 kr for å kunne være i samme by som mine foreldre - mens utenlandsstudenter som er folkeregistrert hos sine foreldre, også de som studerer i samme land som oss, kan gjennomføre karantenen i samme hus som sine foreldre, skriver hun i en epost.

Silje HK E. Jøssang studerer i Danmark. Hun peker på den usosiale og kunstige forskjellen på krav om karantene for studenter.



– Denne forskjellen er kunstig og usosial og har ingen som helst helsefaglig grunnlag i forhold til smittevern: Det er samme smitterisiko om man er folkeregistrert hos sine foreldre eller ikke, hvis man nå engang bor hos dem etter man kommer fra utlandet, skriver hun.

Forberedte en plan B

NRK skrev i går om at ANSA hadde gitt råd til alle sine 13.183 utenlandsstudenter at de måtte legge en plan B for julefeiringen i år.

Organisasjonen for norske studenter i utlandet, ANSA, har rådført seg med Folkehelseinstituttet, og sendte nylig ut informasjon til sine medlemmer om å forberede seg på ei julefeiring i landet der de studerer.

Med de rigide rglene som forelå ville ikke jula blitt helt den samme for de som klarer å komme seg hjem til jul i Norge.

Endring fra regjeringen

På grunn av markant økning i smittetallene den siste tiden, både i Norge og ellers i Europa, har regjeringen etter råd fra helsemyndighetene besluttet å innføre kraftfulle tiltak for å redusere importsmitten.

Med virkning fra natt til mandag 9. november er det derfor innført krav om at de som skal være i innreisekarantene, som hovedregel skal gjennomføre karantenen på karantenehotell.

Justisministeren sier det er krevende å sette en grense for hvem som må gjennomføre karantene.

– Vi står i en vanskelig smittesituasjon hvor vi strammer inn, i håp om at vi kan gjennomføre lettelser før jul. Vi håper at de som opplever at det igjen blir vanskeligere å få besøk fra studenter, kjærester eller annen familie, står i en bedre situasjon nærmere jul. Det er krevende å sette en grense for hvem som må gjennomføre karantene på hotell og hvem som skal gjøre det hjemme.

– Målet er å sikre at innreisende fra røde områder har et egnet sted hvor de kan tilbringe karantenetiden etter ankomst til Norge, og at dette er noe som enkelt kan dokumenteres ved innreise, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

