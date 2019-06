Johan Golden vil kaste Alliansen-Lysglimt

I vår ble komikerne Johan Golden, Espen Thoresen og Markus Gaupås Johansen og Sturle Vik Pedersen fra NRK Satiriks redaksjon, mot sin vilje oppført på Alliansens lister ved kommunevalget i Oslo.

– Jeg har familie på andre siden av verden som sendte meg meldinger om hva jeg holdt på med når jeg plutselig hadde blitt medlem av et nazistparti. Det er det vi står i nå. Vi står på lista til et holocaustfornektende, jødehatende parti, og det er så klart en personlig belastning, sier Golden.

Personlig belastning

Det innvandringsfiendtlige partiet Alliansen har tidligere møtt skarp kritikk.

Partilederen i Alliansen har tidligere gjort seg bemerket med uttalelser som at «Høyre er kuppet og kontrollert av jødiske interesser». Han har også rost nazigruppen Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) og kalt holocaust «et propagandagrep».

Fredag avholdt komikerne en pressekonferanse. Der kom de med skarp kritikk mot partileder Hans Lysglimt Johansen.

– Det vi kan gi Lysglimt er at han sett oss som politiske talenter i og med at han har satt oss opp på lista uten å bli spurt. Det er et litt vanskelig kompliment, men vi er nå i ferd med å overta partiet, og han er etter dette møtet i dag regnet som partiløs, sier Thoresen.

Han får støtte av Johan Golden, som sier at de nå må gjøre det beste ut av situasjonen.

– Hvis noen kjøper en kinobillett til dere og dere blir satt i en kinosal hvor dere må se en film så tenker du at du må gjøre det beste ut av situasjonen og forsøke å se filmen. Slik er det for oss nå. Vi har blitt satt i denne situasjonen, sier Golden.

Komikerne legger ikke skjul på at det ikke er en ideell situasjon å stå på Alliansen sin liste ved valget.

– Det som er alvorlig er at vi bor i et land hvor man i 2019 må være proaktiv for å ikke befinne seg på listene til et naziparti,sier Thoresen.

– Og det er vi klare på, at dette er et naziparti. Demokratiet er altså slik at et naziparti kan føre opp hvem som helst på listene sine, følger Gaupås Johansen opp.

På spørsmål om de ønsker å gi Lysglimt og Alliansen mer oppmerksomhet er komikerne tydelige.

– Denne mannen ble funnet opp av dere, pressekorpset, som insisterte på å ha en mann som kunne snakke positivt om Donald Trump i sin tid. Ingen hadde hørt om han før det. Så den sender jeg bare rett tilbake til pressen. Han ble laget av dere, og nå sitter vi plutselig på valglisten hans, svarer Golden.

Det motsatte av Lysglimt

Ingen av komikerne er medlemmer i Alliansen.

– Problemet er jo at det ikke er mulig. Lysglimt har rigget dette partiet på en udemokratisk måte, sier Golden.

– Det vi kommer til å arbeide for er å få Lysglimt til å ta til vettet, følger Vik Pedersen opp, og henviser til Hans Lysglimt Johansen som «Løgnglimt».

Komikerne sier blant annet at det nye Alliansen anerkjenner holocaust, vil ha Norge inn i EU og sørge for et tettere samarbeid med Europa.

– Lysglimt kan egentlig tenke seg om og finne ut hva han mener, og så er våre meninger det stikk motsatte, forteller Johan Golden.

De fire kaller seg den nye Alliansen, eller Folkeaksjonen mot Lysglimt.

– Han setter seg selv foran partiet. Det er svært alarmerende. Bare det at han ikke er her i dag viser at han er en feiging, sier Gaupås Johansen.

Lederstriden er nå, sier komikerne, som lover både drittpakker i media og anonyme varslere som virkemidler.

– For å oppsummere: Nok er nok. Lysglimt må gå.

– Krise i Alliansen

Johan Golden (t.h.) stiller til valg i Alliansen Foto: Anne Liv Ekroll / Anne Liv Ekroll, NRK

I pressemeldingen skriver de videre at de derfor vil gjøre sin demokratiske plikt og arbeide hardt for partiet de er valgt til å representere.

– For oss er det helt åpenbart at det er krise i Alliansen. Denne krisen er en lederkrise, skriver trioen.

Ved forrige valg fikk partiet stusslige 3.300 stemmer på landsbasis, noe som tilsvarer 0,1 prosent. Ifølge Golden, Johansen og Pedersen er det ingen meningsmålinger som tyder på at Alliansen skal gjøre det bedre i dette valget.

– Med andre ord: Det beste for Alliansen er at lederen trekker seg. I alle andre partier ville dette vært en selvfølge. Ingen partileder kan leve med så lav oppslutning (bortsett fra i Venstre), heter det videre.

Ikke ukjent

Johan Golden er ikke ukjent med politisk virksomhet. Sammen med Atle Antonsen stiftet han i 2000 Det Politiske Parti (DPP). Partiets viktigste standpunkt var at de ikke sto for noe selv, men mente det samme som folket.

DPP fikk 19.457 stemmer ved stortingsvalget i 2001, noe som utgjorde 0,8 prosent av stemmene på landsbasis. Alliansens 3.300 stemmer ved stortingsvalget i 2017 utgjorde til sammenligning en oppslutning på 0,1 prosent.

Inviterer til hyttetur

Til NTB uttaler nåværende leder av Alliansen, Hans Jørgen Lysglimt Johansen, at partiet er glade og stolte over å ha med Golden, Johansen og Pedersen på sin liste.

– Disse karene representerer Alliansens slagord «Nasjonalisme med et smil» på en så fin måte, sier partilederen.

– Tross dette utspillet, som jeg opplever mer som et forbigående uttrykk for lettere frustrasjon i sommervarmen, ja, tross det har jeg fremdeles full tillit til Golden, Vik Pedersen og Gaupås Johansen. Jeg har invitert dem på Alliansens årlige hyttetur på Hvaler i sommer og regner med at denne frustrasjonen blåser over der over noen øl og reker, fortsetter han.