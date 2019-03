Jensen: Flere fattige barn nå enn for 30 år siden

Stortingsmeldingen «Muligheter for alle. Fordeling og sosial bærekraft» som legges frem i dag har allerede fått blodet til å bruse hos forskere og opposisjonen. Stortingsmeldingen omhandler blant annet barnefattigdom og økte ulikheter her til lands.

Kjøpekraften har økt med litt under 80 prosent siden midten av 1980-tallet, men ulikheten er høyere nå enn for 30 år siden.

– Flere barn lever i familier med vedvarende lavinntekt enn tidligere, sa Siv Jensen (Frp) under fremleggelsen.

Hun sier utdanning er den viktigste faktoren som bidrar til varig utjevning av sosiale forskjeller.

– Derfor er det bra at rekordmange nå fullfører videregående skole. For å gi barn en god start målretter vi ordninger som rimeligere barnehage og gratis kjernetid for dem med lav inntekt, sa Jensen.

Flere innvandrere blant dem med lav inntekt

Finansministeren pekte på at andelen med innvandrere nesten har doblet seg i lavinntektsgruppen.

– Det er nærliggende å tro at dette henger sammen med veksten i innvandrerbefolkningen. Også blant barnefamilier med lav inntekt er veksten høy blant dem med innvandrerbakgrunn, sa Jensen.

Siv Jensen sa under Politisk Kvarter i dag at hovedårsaken til økte ulikheter og barnefattigdom her til lands er innvandring. Også til VG har hun kommet med lignende uttalelser.

Hun presiserte at den aller viktigste grunnen til ulikheten er at det er for mange barn som vokser opp i familier som ikke klarer å forsørge seg selv.

– Hovedvekten av dem har innvandrerbakgrunn, det er et uomtvistelig faktum, sa Jensen i debatten.

Forskere: Stemmer ikke

Utspillet til Jensen får forskere til å reagere.

– Det stemmer ikke det Siv Jensen hevder, at det er innvandring som er hovedårsak til at ulikhetene øker i Norge. Hun tar feil, sier forsker i Statistisk sentralbyrå Rolf Aaberge.

SVs leder Audun Lysbakken repliserte at Siv Jensen nå er finansminister på sjette året, så hvis hun er så kritisk til hvordan integreringen fungerer så kan hun jo gjøre noe med det.

– Dette er bortforklaring og tåkelegging fra Siv Jensen. Ulikhetene i Norge øker ikke minst fordi de rikeste drar ifra de fattige. De økonomiske ulikhetene øker også om man ikke regner inn innvandring, sa Audun Lysbakken.