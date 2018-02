Jensen gir likevel tilgang til SSB-notater

Dermed kan kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget kanskje få tydeligere svar på om det er finansministeren eller den avgåtte SSB-sjefen som snakker sant.

De to har nemlig vidt forskjellige versjoner av hva som har blitt sagt på møter mellom departementet og SSB: Meyer mener hun fikk full støtte for sin omorganisering av byrået, mens Jensen hevder hun siden januar i fjor ba om en utsettelse av omorganiseringen.

Så langt har Jensen nektet komiteen innsyn i de interne notatene, men i dag har hun likevel sendt dem notater fra tre møter.

– Det er bra at kontrollkomiteen får tilgang til alle de dokumentene som er i saken. Det synes jeg er positivt, sier Christine Meyer til NRK.

Jensen understreker at de interne dokumentene fortsatt er unntatt offentlighet, og at det dermed kun er kontrollkomiteen som får se dem.

Hun har tidligere understreket at notatene ikke er fullstendige referater, og at de derfor ikke gir et helhetlig bilde av hva som ble sagt på møtene. Hun mener likevel at notatene støtter hennes versjon av saken.

– Som det fremgår av notatene fra møtene som er vedlagt, uttrykte departementet tidlig bekymring for at omstillingen ville ta forskningsvirksomheten i feil retning, skriver hun i et brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

MÅTTE GÅ: Christine Meyer måtte gi seg som SSB-sjef etter striden om omorganiseringen. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Kontroversiell omorganisering

Striden om omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå (SSB) førte som kjent til at tidligere SSB-sjef Christine Meyer måtte gå av i november i fjor etter at hun ikke lenger hadde Siv Jensens tillit.

SKULLE FLYTTES: Innvandringsforsker Erling Holmøy skulle overføres til statistikkavdelingen i SSB, ifølge planene for omorganisering. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Omorganiseringen innebar blant annet å flytte et titall ansatte, blant dem innvandringsforsker Erling Holmøy, fra SSBs forskningsavdeling til statistikkavdelingen. Holmøy står blant annet bak det såkalte innvandrerregnskapet.

Både NHO og LO advarte i flere omganger mot omorganiseringen. Organisasjonenes sjeføkonomer fryktet at den ville ramme byråets kjerneoppgaver.

– Det er stor uenighet om fortolkningen av møtene. Det kom tydelig fram i høringen, sa kontrollkomiteens leder Dag Terje Andersen (Ap) til at de to hadde deltatt i en åpen høring om saken.

Kontrollkomiteen har tidligere sagt at de vil konkludere i saken i begynnelsen av mars.