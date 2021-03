Italia forbyr enorme cruiseskip i Venezia

Forbudet blir innført for «å beskytte den kulturelle og historiske arven som tilhører ikke bare Italia, men hele verden», sier den italienske regjeringen.

Det er ministrene for turisme, miljø, kultur og infrastruktur som i fellesskap har fattet beslutningen, skriver Corriere.

Hittil har de enorme cruiseskipene kunnet ankre opp i lagunen rett utenfor den berømte Markusplassen.

I praksis har skipene seilt tvers gjennom det som er sentrum av en av verdens mest berømte byer.

Nå må de i stedet ankre opp i Marghera-havnen, et stykke utenfor den historiske delen av byen.

Turister på Markusplassen har i mange år kunnet se cruiseskipene heve seg rett bak Doge-palasset. Foto: Luca Bruno / AP

Langvarig kamp

Forbudet er slutten på en langvarig kamp for å holde cruiseskipene unna sentrum av Venezia.

De store skipene bringer opptil 50.000 turister til byen hver dag. Det fører med seg store inntekter, men gjør også at mange lokale føler seg trengt ut av turistene.

I tillegg kommer at skipene rager mange meter over de historiske husene og dermed forringer byens skjønnhet. For to år siden klarte også et av skipene å krasje inn i en kai.

Allerede i 2012 innførte cruiseredere et selvpålagt forbud mot å seile med enorme cruiseskip inne i byen.

Det forbudet har imidlertid hatt liten virkning og fortsatt seiler skipene midt i byen.

Nesten 300 meter lange «MSC Magnifica» seiler inn i lagunen i Venezia. Foto: MIGUEL MEDINA / AFP

– Skader byens fundamenter

I tillegg til å være et kraftig irritasjonsmoment for fastboende, er det også frykt for at skipene skader selve byen.

Venezia er bygget på trepæler som er senket ned i sand- og leirbunnen av lagunen byen ligger i.

Underlaget gjør at Venezia år for år synker med noen centimeter, selv om det er uklart hvor mye.

Miljøverngrupper hevder at de enorme cruiseskipene fører til sterke strømmer som bidrar til å skade de skjøre fundamentene, og dermed kan føre til at byen synker raskere.

Det er også frykt for hva som kan skje om et av cruiseskipene går på grunn, i verste fall rett ved Markusplassen.

Særlig etter at cruiseskipet «Costa Concordia» gikk på grunn utenfor den italienske vestkysten 13. januar 2012 har frykten spredt seg for at noe lignende skulle skje i Venezia.

Stor kontrast mellom cruiseskipet «MSC Magnifica» og en lokal gondol i Venezia. Foto: MARCO SABADIN / AFP

Midlertidig

På grunn av pandemien seiler det i dag ikke cruiseskip innom Venezia.

Under starten av pandemien var cruiseskipene blant stedene der viruset spredte seg raskest.

Nå har Italia stoppet all cruisetrafikk i landet som en del av den pågående nedstengningen.

Torsdagens forbud er i første omgang midlertidig. De fire ministrene har bedt om forslag til hvordan man permanent kan holde kjempeskipene utenfor byen.

«Veniceland»

Konflikten rundt cruiseskipene er også en del av en større konflikt rundt Venezias fremtid.

Siden 1950-tallet er innbyggertallet i Venezia redusert med over to tredeler, og er nå på under 60.000.

Samtidig kommer anslagsvis 15 millioner turister årlig til byen.

Det fører til at mange mener at byen er i ferd med å bli «Veniceland», et Disneyland ved Adriaterhavet.