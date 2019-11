Ishockeyspiller har vært veganer i tre år: – Jeg presterer bedre

– Jeg tror jeg er en bedre utøver som veganer, sier landslagsspiller Ali Wukovits (23) til NRK.

– Jeg har spist kjøtt siden jeg var liten. Da jeg byttet diett kunne jeg nesten ikke tro hvor mye bedre jeg følte meg, sier landslagsspiller Peter Schneider (28).

De er to av tre spillere på det østerrikske ishockeylandslaget som har valgt å droppe kjøtt, og som har gått over til et plantebasert kosthold.

Ishockeyspillerne sier at de merker en positiv effekt på prestasjon og generell helse etter å ha vært veganere i tre år.

Omstridt

Og de er langt ifra de eneste toppidrettsutøverne som har gått den kjøttfrie veien.

Veganisme og idrett har vært et omdiskutert tema etter dokumentaren «The game changers». Der er hovedbudskapet at plantebasert kosthold er det optimale drivstoffet for kroppen.

Mange toppidrettsutøvere, blant andre en av verdens sterkeste menn, forteller om økt prestasjon etter kostholdsbyttet. Dokumentaren har blitt kritisert for å være ensidig.

Kickboksere og veganere

Etter en ringerunde til et titalls norske idrettsforbund, er hovedinntrykket at de fleste på toppnivå i Norge har kjøtt som en stor del av dietten sin.

Men det finnes noen unntak. Tvillingene Vegard og Håvard Egeberg (22), som er norgesmestre i kickboksing, har vært veganere i to og et halvt år.

– Vi var i god form fra før, men det jeg merket på kroppen var at restitusjonen ble kortere. Etter å ha hvilt litt etter en økt, kan jeg kjøre like hardt igjen etterpå, sier Vegard.

Kostholdet deres består blant annet av kornprodukter, grønnsaker, frukt og pasta. Til lunsj spiser de for eksempel søtpoteter med bønner og ris.

Målet er å få i seg minst 3000 kalorier hver dag.

– Mer enn det er bare pluss. Vi spiser mye stivelsesbaserte produkter, det er der alle kaloriene ligger, sier Håvard.

Olympiatoppen anbefaler ikke vegansk diett

Daglig leder for ernæringsavdelingen i Olympiatoppen, Ina Garthe. Foto: Olympiatoppen

Ina Garthe er faglig leder for ernæringsavdelingen i Olympiatoppen.

De anbefaler et økt inntak av frukt og grønnsaker, men ikke et rent plantebasert kosthold.

– Erfaringsmessig ser vi at utøvere som ønsker å følge en spesiell diett, ofte ender opp med et restriktivt kosthold på grunn av begrensninger i matvareutvalget, noe som kan påvirke prestasjonen i negativ retning, sier Garthe.

– Dette betyr ikke at dietten i seg selv er negativ for prestasjonen, men at den er vanskelig å gjennomføre i en travel hverdag med mye trening og reising, sier hun.

– Vegansk diett egner seg godt for idrettsfolk

Veganere spiser ikke kjøtt, fisk eller animalske produkter som melk, egg eller honning. De bruker heller ikke animalske klesplagg eller kosmetikkprodukter.

Veganisme fremstår for mange fortsatt som et ekstremt valg.

Det er ikke gjort mye forskning som sammenligner kosthold mot idrettsprestasjoner.

Men det er imidlertid forskning som viser at plantebasert kost også egner seg godt for dem som driver med idrett, sier lege og helseforsker ved Universitetet i Bergen Lars T. Fadnes.

Lege og helseforsker Lars T. Fadnes. Foto: Privat

Han tror det er sannsynlig at veganske idrettsutøvere kan prestere like bra, om ikke bedre, som utøvere som spiser kjøtt.

– Det er mye forskning som viser at det å spise vegansk er trygt og forbundet med en rekke andre fordeler som god hjertehelse og lavere forekomst av flere av de vanligste sykdommene, sier han.

– Det er derfor mye som tyder på at det kan være et svært godt alternativ også for idrettsutøvere.

Fadnes sier idrettsutøvere fint kan få i seg nok proteiner med plantebasert kost.

– Det er imidlertid lite som tyder på at proteininntak over de anbefalte mengdene har fordeler, verken for idrettsprestasjoner eller for helsen for øvrig, sier han.

Ali Wukovits og Peter Schneider er landslagsspillere for Østerrike i ishockey, og la om til vegansk kosthold for cirka tre år siden. De sier at de merker en positiv effekt. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

– Skeptisk

Ernæringsfysiolog og førsteamanuensis ved høgskolen i Østfold, Therese Fostervold Mathisen, har forsket på kosthold, prestasjon og idrettsernæring. Hun stiller seg skeptisk til utøvere som velger et vegansk kosthold.

Ernæringsfysiolog Therese Fostervold Mathisen. Foto: HiØ

– Jeg synes det er suverent at idrettsutøvere vil spise mer plantebasert. Men man trenger ikke å gå så ekstremt til verks at man kutter ut animalsk kost og er avhengig av kosttilskudd, sier hun.

Mathisen mener det kreves mer forskning på dette området, men at en av utfordringene er at man må spise nesten dobbelt så mye vegetabilsk som animalsk protein.

– Det er høyst tvilsomt at rent plantebasert kosthold kan ivareta optimal helse og prestasjon hos en idrettsutøver over tid, sier hun.

– Kanskje de kan prestere like bra, men sannsynligheten er stor for at de vil prestere dårligere på sikt på grunn av redusert restitusjonsevne, legger hun til.

Nordmenn spiser mindre kjøtt

Nordmenns kjøttforbruk har gått ned med 0,9 kilo per person det siste året, ifølge en utregning som Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) har gjort på oppdrag fra Animalia.

Nedgangen gjelder alle kjøttyper.

Størst nedgang er det for storfe og fjærfe, som samlet står for 0,7 kilo av nedgangen per person, en nedgang på rundt 3 prosent. For sau og svin var nedgangen på rundt 1 prosent.

Det er andre år på rad kjøttforbruket faller.

– Blir alltid ertet i garderoben

Østerrikes ishockeylag møtte Norge i Lørenskog 7. november under MECA Hockey Games. Under treningen i forkant av kampen fortalte utøverne om sine erfaringer på en vegansk diett.

Det var etter en kraftig hjernerystelse at Ali Wukovits bestemte seg for å prøve veganisme for å komme seg raskt tilbake på isen. Nå har han vært veganer i tre år.

– Jeg føler at jeg nå har mye mer energi. Også føler jeg meg sunnere og at jeg ikke blir så fort syk, sier han.

I starten var det ikke alle som forstod hvorfor han ville gå over til plantebasert diett, og han får ofte kommentarer i garderoben.

– Det er klart vi blir ertet, men det er en del av å være toppidrettsutøver, ler Ali.

– Generelt mer positive

Klinisk ernæringsfysiolog ved Oslo universitetssykehus, Mette Svendsen. Foto: Privat /

– Generelt er det en positiv holdning til mer plantebasert kosthold nå, sier klinisk ernæringsfysiolog ved Oslo universitetssykehus, Mette Svendsen.

Hun sier at man kan anbefale vegansk diett til idrettsutøvere i dag, men utøverne trenger som alle andre å være bevisst på å få i seg de næringsstoffene de trenger.

– Veganere kan fint få i seg nok protein, men de trenger å være ekstra bevisst på sammensetningen av matvarene i måltidene, sier hun.

– Det viktigste er å hjelpe toppidrettsutøvere som har en indre motivasjon for å spise et vegansk kosthold på best mulig måte slik at kostholdet blir tilpasset og gir dem det de trenger for optimal prestasjon og eventuelt avsløre de som har en skjult spiseforstyrrelse, sier Svendsen.