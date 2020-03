Trine Skei Grande (V) overrasket alle da hun denne uken besluttet å gå av som Venstre-leder og kulturminister.

Frem til avgangen var det Grande som sto beredt til å ta over som fungerende statsminister dersom Erna Solberg (H) blir satt ut av spill.

Men da Grande varslet sin avgang, tok Iselin Nybø over som Venstres leder i regjering. Og posisjonen som nummer to etter Solberg, ble i dag formalisert i digitalt statsråd hos kongen.

I karantene

Nybø sitter selv i karantene til torsdag neste uke, fordi hun var med på kongeparets statsbesøk til Jordan tidligere i måneden. Hun startet karantenen da regjeringen la frem nye tiltak torsdag.

– Hvis jeg blir syk, på en måte som gjør at jeg ikke kan gjøre jobben, så er det Iselin Nybø som kommer til å gjøre jobben. Rangordningen ble fastsatt i statsråd i dag, bekrefter statsminister Erna Solberg (H) på spørsmål fra NRK.

Nybø har vært statsråd siden januar 2018. Her følger hun med mens sjefen tester VR-briller. Foto: Ned Alley

Det er altså ikke langt mer profilerte Kjell Ingolf Ropstad (KrF) som står først i køen.

– Nybø kommer inn som nummer to, fordi hun representerer det nest største partiet. De er nesten like store, men Venstre er litt større i oppslutning, så da følger Kjell Ingolf Ropstad og så er det Jan Tore Sanner. Det er rangordningen, oppsummerer Solberg.

Selv sier Nybø at regjeringen tar alle mulige forholdsregler for å unngå smitte, og at hun håper og tror statsministeren holder seg frisk gjennom epidemien.

– Samtidig er det å være statsråd alltid et stort og tungt ansvar å ha. Nå har jeg den posisjonen, og da er jeg beredt til å gjøre det som kreves av meg. Men jeg håper selvfølgelig at statsministeren skal holde seg frisk, sier hun på telefon fra sitt hjemmekontor til NRK.

Klar for hjemmekontor

Statsministeren understreker at hun vil fortsette i jobben så lenge hun er frisk, også om hun blir satt i karantene. I så fall er det bare å gjøre som mange nordmenn i koronakarantene allerede har gjort:

– Hvis jeg går i karantene kommer jeg til å fungere helt utmerket som statsminister likevel. Det er bare å etablere hjemmekontor, sier hun.

Nybø og Sanner var statsråder sammen i Kunnskapsdepartementet. Nå rangerer hun høyere enn ham i regjeringen. Her er de på vei inn til statsministerboligen sammen ved en tidligere anledning. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Håkon Mosvold Larsen

Likevel har hun nok litt bedre utstyrt hjemmekontor enn laptopene mange sitter i hjem rundt om i det ganske land.

– Statsministerens kontor er rustet for å håndtere kriser og krig. Så det har vi mange systemer for, også hvis jeg ikke kan forlate statsministerboligen, sier hun.

Nybø må på sin side nøye seg med enklere fasiliteter på kjøkkenbordet hjemme.

– Jeg sitter i telefonen og på mail. Jeg tror de aller fleste helst vil være på kontoret, men når situasjonen er som den er, må vi alle gjøre vårt, sier Nybø.

«Regjeringens minst synlige»

Da Nybø satt som forsknings- og høyere utdanningsminister i fjor, ble hun i Dagbladet kåret til regjeringens minst synlige statsråd.

Bakgrunnen for tittelen var at 53 prosent av velgerne i en meningsmåling svarte «vet ikke» på spørsmål om hvorvidt hun gjorde en god jobb som statsråd – den høyeste andelen i hele regjeringen på det tidspunktet.

Siden har hun altså tatt over etter Torbjørn Røe Isaksen (H) som næringsminister.

– Det å være forsknings- og høyere utdanningsminister er kanskje ikke den mest tabloide posten i regjeringen. Det viktigste er at man gjør en god jobb i den posten du har. Å være næringsminister er nok mer fremskutt i mediene, sier Nybø.

Tidligere var det utenriksministeren som tok over dersom statsministeren ble syk. Solberg valgte imidlertid å bryte disse reglene, som hun kalte «testosterongreier», da hun kom til makten i 2013.

– Ja, vet du hva, jeg har tenkt å tenke nytt på mange områder, sa hun til Dagens Næringsliv den gang, og understreket at rangordningen først og fremst er til av praktiske årsaker.

Iselin Nybø på Slottsplassen i januar 2018, da hun ble statsråd for første gang. Foto: Heiko Junge / NTB

Artikkelen er oppdatert 16.05 med kommentarer fra Nybø.