Ingjerd Schou rett i strupen på Jagland

KRITISK: Torbjørn Jagland er kritisk UDI på sin Facebook-side.

«(...) i Norge turer man frem mer og mer som om man ikke har internasjonale forpliktelser»

Tidligere statsminister, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og nåværende generalsekretær i Europarådet Thorbjørn Jagland tordner på sin egen Facebook-side.

Han er sterkt kritisk til at UDI og UNE vil frata Mahad Abib Mahamud det norske statsborgerskapet, blant annet fordi Mahamud står i fare for å bli statsløs.

Bredside mot Jagland fra Ingjerd Schou

Lederen for Europarådsdelegasjonen på Stortinget, Ingjerd Schou i Høyre, ber Jagland besinne seg.

– Han må ha fått hukommelsestap og glemt at både Arbeiderpartiet og han selv stemte for gjeldende regelverk i 2005. Da stemte han for at folk som har fått norsk statsborgerskap ved å ikke snakke sant om identiteten sin skal miste statsborgerskapet sitt, og at eventuelt statsløshet ikke skal være til hinder for dette.

Hun mener Jagland og andre bør holde seg for god til å slå politisk mynt på enkeltsaker slik hun mener blant annet Europarådets generalsekretær gjør.

– Dette ble stemt frem etter en grundig behandling, og med Arbeiderpartiet og Jagland i førersetet.

Advarer mot «svingdørspolitikk»

Hun forstår at enkeltsaken med Mahamud skaper engasjement og følelser, men mener kritikken blir for lettvint.

– Det vil hele tiden komme enkeltsaker, men det viktige er at vi har enighet om hvordan denne type saker skal håndteres. Så skal Stortinget lage lover og regler basert på dette, og det skal avgjøres av en uavhengig rettsprosess, sier Schou før hun avslutter:

– Det minste man kan kreve er at man ikke blir en svingdørspolitiker som mister tråden og ikke forholder seg til egne vedtak.

Torbjørn Jagland har gjennom sin pressekontakt blitt forelagt kritikken fra Ingjerd Schou, men hadde tirsdag kveld ikke anledning til å gi en kommentar.