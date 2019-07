Ingen ytre skader på 11 uker gammel baby

Den 15. juni i år ble politiet i Sør Øst politidistrikt varslet av Ullevål sykehus om at de hadde mottatt en baby med livstruende skader.

Barnet hadde blitt flydd inn til Oslo fra Hønefoss etter at AMK hadde rykket ut til boligen hvor barnet bodde med foreldrene sine.

Politiet ønsker ikke å si noe om hvem som varslet AMK, men politiinspektør Per Thomas Omholt bekrefter overfor NRK at samtalen kom fra inne i huset hvor barnet bodde.

Under en pressekonferanse torsdag, opplyste politiet barnet skal ha hatt blødninger i øyebunnen og i hjernen. De beskriver hodeskadene som alvorlige og livstruende.

Etter det NRK får opplyst, skal ikke det 11 uker gamle barnet hatt noen synlige, ytre skader da det ble undersøkt av helsepersonell på stedet eller på Ullevål.

Politiinspektør Omholt ønsker ikke å kommentere NRKs opplysninger.

Foreldrene siktet

Politiet startet etterforskning av saken allerede dagen etter at barnet ble fraktet med luftambulanse til Ullevål. Den 20. juni ble begge siktet for grov kroppsskade mot spedbarnet sitt.

Politiet får bistand fra Kripos, og alle i helsevesenet som har vært i kontakt med barnet har eller vil bli avhørt.

– Vi jobber ut fra tre teorier: Om skadene er påført med vilje, ved et uhell eller om det kan være medisinske årsaker til hodeskadene, sier Omholt.

Omholt utdyper til NRK at skadene kan ha oppstått ved at barnet har blitt filleristet eller slått inn i en vegg. Skadene kan også ha kommet av at barnet har falt i gulvet.

Samarbeider

Politiet sier at de to siktede foreldrene som er bosatt på Hønefoss samarbeider med politiet, og at de har gjort rede for hele tidsperioden fram til barnet ble fraktet til sykehus.

Ingen av foreldrene erkjenner straffskyld.

– Hun har det helt forferdelig, sier Sidsel Katralen, som forsvarer den siktede moren.

Både den siktede kvinnen og hennes forsvarer håper politiet har en objektiv etterforskning.

– Vi håper politiet følger det medisinske sporet. I denne debatten har det vært et paradigmeskifte, og det er på tide at det blir satt på agendaen.

Ifølge mannens forsvarer, Jon Anders Hasle, nekter den siktede faren for å ha noe med barnets skader å gjøre.

– Det er en veldig alvorlig siktelse som han er helt forferdet over, sier Hasle til NRK.