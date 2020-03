Ingen nye lokale smittetilfeller i Kina

Kinesiske myndigheter meldte torsdag at ingen smittetilfeller var registrert i Wuhan og resten av Hubei-provinsen de siste 24 timene.

Derimot ble det registrert 34 nye tilfeller av smittede som kom fra utlandet.

Myndighetene kan da konstatere at epidemien er under kontroll i Wuhan, byen der epidemien startet i desember, men de frykter en ny bølge av smittede gjennom import fra utlandet.

– Det ser ut som kineserne har lyktes med å komme ned til et veldig lavt nivå. Det er fortsatt en fare for smitte fra andre land, men det virker som de har et godt system for å fange opp de tilfellene også, sier fungerende assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, til NRK.

Torsdag ble det også meldt om åtte nye dødsfall fra viruset, alle i Hubei-provinsen. Til sammen er det registrert 80.928 smittede og 3245 dødsfall fra viruset i provinsen.

Fortsatt sperret inn i Wuhan

Rundt 56 millioner mennesker i provinsen har vært innestengt siden januar. Nå har myndighetene begynt å lette på restriksjonene, men det gjelder bare i området utenfor Wuhan. Byen forblir avsperret, og bare de med spesiell tillatelse får reise inn eller ut.

Sperringene rundt byen blir først opphevet dersom de ikke har nye smittetilfeller i to sammenhengende uker, opplyser Li Lanjuan, fra den kinesiske ingeniørhøgskolen.

Selv om Kina fortsatt har det største antall tilfeller, har de fleste av pasientene kommet seg.