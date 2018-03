Ingen løsning i sikte for Frode Berg – avslag på anke

Kirkenes-mannen har sittet tre måneder i fullstendig isolasjon i fengselet til den russiske sikkerhetstjenesten FSB.

Tirsdag fikk han og hans russiske forsvarer Ilja Novikov blankt avslag på sin anke i domstolen i Moskva om bedre soningsforhold for den 62 år gamle norske pensjonisten.

Avviste kausjon på 100 000 euro

– Berg kommer til å sitte i varetekt til mai. På grunn av Bergs alder og helse, ba jeg retten om sette fri Berg med en kausjon på 100 000 euro, men det avviste retten. Denne pengesummen finnes ikke nå, men det ville være mulig å samle den inn, sier Novikov til NRK.

AVSLAG: Frode Bergs russiske forsvarer Ilja Novikov er ikke overrasket over at domstolen ga blant avslag på anken. Foto: Jurij Linkevitsj

Begrunnelsen til domstolen er at når noen er anklaget for spionasje i Russland, må vedkommende alltid sitte i varetekt til rettssaken kommer opp.

– Jeg er ikke overrasket over utfallet, men ønsket å bruke denne muligheten til å forsøke å få Berg ut fra fengselet, forteller Novikov.

Fengslet for spionasje

Ilja Novikov, som er Bergs russiske forsvarer, skriver på Facebook at rettsmøte trolig vil gå for lukkede dører, men at kjennelsen vil bli offentlig.

Frode Berg (62) har vært fengslet i Moskva siden han ble pågrepet mistenkt for spionasje 5. desember i fjor. Foreløpig er Berg varetektsfengslet i Russland fram til 5. mai. Han ble pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB i Moskva 5. desember. Han hadde da på seg 3.000 euro i kontanter.

FSB mener 62-åringen har spionert på vegne av norsk etterretning.