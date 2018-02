Advokat Brynjulf Risnes bekrefter nå at den spionsiktede nordmannen, Frode Berg, får fri rettshjelp fra Norge. Det betyr at staten nå vil være den som betaler for Bergs advokater i både Norge og Russland.

– Flere utgifter kan komme, som reiser og lignende, men det virker som at de forstår at saken er spesiell og at det er viktig at Frode Berg og familien får støtten de trenger i denne situasjonen, sier Bergs advokat i Norge, Brynjulf Risnes.

Han mener anklagene først og fremst er rettet mot den norske stat.

– Fra russisk side er dette i første rekke en beskyldning mot Norge og ikke mot Frode Berg. Det er Norge som beskyldes for spionasje. Da virker det veldig rart om ikke Norge hadde dekket utgiftene til ham som har havnet i denne utsatte situasjonen.

– En lettelse

Risnes har tidligere fått avslag på søknaden om fri rettshjelp for Frode Berg.

– Da vi sendte den første søknaden hadde vi ikke helt oversikt over hvordan dette ville gå. Vi visste ikke hva slags arbeid som var nødvendig og hvilke utgifter en ville pådra seg.

Frode Bergs norske advokat mener det er helt riktig av Norge å gi Frode Berg fri rettshjelp. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Nå er søknaden innvilget og Støttegruppen for Frode Berg kan nå trappe ned sitt arbeid med pengeinnsamlingen, mener advokat Risnes.

– Det er en lettelse både for familien og for lokalsamfunnet, som har vært litt usikre på dette. Det har jo vært pengeinnsamlinger som man hvert fall ikke trenger å fortsette med i det samme omfanget.

Kan ikke kommentere

Frode Berg ble pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet i Moskva 5. desember. Han hadde 3000 euro på seg og er beskyldt for å ha bedrevet spionasje mot den russiske marinen.

Det er Fylkesmannen i Oslo og Akershus som har ansvaret for ordningen med fri rettshjelp for nordmenn i utlandet. De kan verken bekrefte eller avkrefte at staten nå dekker Frode Bergs advokatutgifter.

Slike saker er unntatt offentligheten og er taushetsbelagt, forteller Liv Ødegaard i presseavdelingen i til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Støttegruppen for Frode Berg har så langt samlet inn 160.000 kroner. Pengene skal i utgangspunktet brukes til besøkstjeneste, velferdstiltak i fengslet og juridisk hjelp som ikke blir dekket av staten.