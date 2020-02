Ingen kvinner har søkt om å bli oljefondssjef

Åtte menn ønsker å overta styringen med fondet som nå forvalter over 10.000 milliarder kroner. En søker er unntatt offentlighet, men kjønnet er markert. Dermed vet vi at ingen kvinner står på søkerlisten.

Oljefondssjef Yngve Slyngstad annonserte i høst at han går av som sjef etter 12 år som leder for fondet.

Trond Grande har vært i oljefondet siden 2007 og hadde flere lederroller i fondet. Han har tidligere jobbet 11 år i Storebrand Kapitalforvaltning. Grande er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen.

For dårlig jobb

Kultur og likestillingsminister Abid Raja

– Vi har mer enn nok gode, kvalifiserte kvinner med erfaring fra næringslivet og finansbransjen til å gjøre den jobben, sier kultur og likestillingsminister Abid Raja.

Sentralbanksjef Øystein Olsen og Norges Bank har ansvaret for ansettelsen av ny sjef i Oljefondet. Olsen har tidligere uttalt at det alltid er bra når kvinner kvalifiserer seg for den type viktige jobber.

– De skulle gjort en mer fremoverlent jobb for å få flere til å søke. Og i den grad de har forsøkt har de ikke forsøkt godt nok når ingen søker, fortsetter Raja.

Kunne vist vei: Finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski mener oljefondet kunne gått foran med et godt eksempel. Foto: Johan B. Sættem

Finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski mener Norges Bank her kunne satt en standard slik de gjør med oljefondet gjør på andre områder.

– Finansbransjen er ekstremt mannsdominert. Vi har tidligere kritisert oljefondet for å ikke være flinke til å få kvinner opp og fram. Jeg håper virkelig Norges Bank aktivt har forsøkt å få kvinner til å søke, sier hun.

Jane Aamot Haugland, direktør for Norges Bank Administrasjon, har denne kommentaren:

«Vi konstaterer at det kun foreligger søknader fra mannlige kandidater til denne stillingen, men vil understreke at vårt rekrutteringsselskap i tråd med ønske fra hovedstyret har gjort et bredt søk med vekt på å finne kvinnelige kandidater».