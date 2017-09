Ingen kontakt i SAS-konflikten

– Nei, det er ingen kontakt. Men så er det ikke så lenge siden vi gikk fra hverandre heller, sier leder for Norske SAS-flygeres forening (NSF), Jens Lippestad, til NTB i halv sju-tida tirsdag.

To piloter ble tatt ut i streik da bruddet i meklingen var et faktum mandag, og flygerne varslet at samtlige norske SAS-piloter streiker fra torsdag. SAS sa mandag at de har klare ambisjoner om å få til en løsning innen rutetrafikken går i stå torsdag.

– Det er bare å ta kontakt, så er vi klare, sier Lippestad som mener at ballen ligger hos SAS.

Han sier at de i mellomtiden arbeider med å informere medlemmene i de to flygerforeningene NSF og SAS Norge Pilotforening, og holde mediene oppdatert om det han mener er det riktige bildet av situasjonen.

– Det blir en kamp om sannheten, sier han og viser til hvor forskjellig partene framstiller posisjonene.

SAS mener at flygerne stiller krav langt ut over det som svenske og danske flygere har akseptert, mens pilotene mener det er uforståelig at SAS ikke kunne godta en avtale som er tilnærmet helt lik.

– SAS skulle tatt imot tilbudet som lå der. De kunne ikke fått noe bedre, og det ville gitt ro i tre år framover, sier han.