Influensatopp midt i jula: – Nå er det svært hektisk

HEKTISK: Kommunikasjonssjef Bjørn Hødal ved sykehuset Østfold forteller om stor pågang ved akuttmottaket. Foto: Marianne Løkkevik Ekeberg / NRK

– Nå er det svært hektisk på akuttmottaket. Sist jeg sjekket var det 48 pasienter der, men egentlig er det bare 16 sengeplasser, sier kommunikasjonssjef Bjørn Hødal ved sykehuset Østfold.

Grunnen til pågangen er at influensaepidemien har slått til for alvor. Den kom tidligere enn sykehuset hadde forventet, og sykehuset beregner at den når toppen i romjula.

Ikke for sent å vaksinere

Og over hele landet er mønsteret det samme.

– Det er en økning i hele landet, både hos fastleger, på legevakt og på sykehusene. Nå er influensaen absolutt på vei opp, sier Siri Helene Hauge ved FHI til NRK.

Hun sier det er særlig H3-viruset som dominerer årets influensasesong. Ifølge FHI er det fortsatt ikke for sent å vaksinere seg, og Hauge oppfordrer alle som er i risikogruppen til å gjøre dette så fort som mulig.

Den siste uken har omtrent 1,5 prosent av dem som oppsøker lege, influensalignende sykdom. Det er det høyeste andelen på syv år.

Så langt dette halvåret har 3000 nordmenn fått influensadiagnose, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI). Bare den siste uken ble 185 personer innlagt på sykehus med influensa.

– Ta tiden til hjelp

Fastlege Terje Blix Andersen ved Atlas medisinske senter i Oslo sier han får inn influensasyke personer hver dag. Foto: Marit Gjellan / NRK

De som har fått influensa fra virussmitte, må ta tiden til hjelp. Ifølge fastlege Terje Blix Andersen ved Atlas medisinske senter i Oslo, er det ingen effektiv medisin mot virusinfeksjoner av denne typen.

– Det man kan gjøre, er å holde seg innendørs for ikke å smitte andre, og å ta smertestillende mot hodepinen og for å senke høy feber, råder legen.

Sjelden besøksstopp

Den plutselige pågangen av folk med influensa, gjør at sykehuset Østfold har satt i gang flere strakstiltak.

Sykehuset samler syke pasienter på ett sted for å isolere dem.

Øker kapasiteten, og sykehuset rigger seg for ytterligere økt pågang.

Samarbeider med kommunene for å sikre at bare de med størst behov oppsøker sykehuset.

Det innføres besøksstopp på fødeavdelingen og nyfødtintensiven.

Sykehuset oppfordrer besøkende til ekstra varsomhet og har satt ut utstyr for desifisering.

Kommunikasjonssjef Hødal forteller videre at det er sjelden de går til det skritt å innføre besøksstopp.

– Vi sier stopp til at familie og venner. De må vente til de kommer hjem. Vi vil unngå at det kommer smitte til fødeavdelingen og på nyfødtintensiven, sier han.