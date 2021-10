19 år gamle Ina Nygård elsker serier og filmer og er glad i å binge dem.

– Det er noe avslappende ved å fokusere på noe annet en stund, samtidig som serie- og filmtitting kan spille en sosial rolle, mener hun.

«Binge watching» eller seriefråtsing vil si at man ser mange episoder av en serie i ett strekk.

51 prosent av befolkningen strømmer eller ser videoer og serier en gjennomsnittsdag, ifølge Norsk mediebarometer . Og i 2017 meldte Netflix om en trend hvor folk «binge racet» - altså så serier så fort som mulig. Da var Norge blant topp fem land i verden som «binge racet» mest.

Men kan det være skadelig å binge TV-serier?

– Holde vonde følelser på avstand?

Psykolog Bjarne Øverland er ikke bekymret for bingingen i seg selv, men mener man heller burde spørre seg om hvorfor man binger, og om det går utover noe annet i livet.

– Binger du for å holde vonde følelser på avstand? Gjør det at du isolerer deg sosialt? Blir du fysisk inaktiv av det? Da er det kanskje lurt å ta noen grep, sier psykologen.

Psykolog Bjarne Øverland tror serie-binging kan være både artig og engasjerende. Foto: Privat

Han forteller også at enkelte studier har vist at binging er relatert til depressive symptomer, men at man ikke vet at det ene fører til det andre.

Kan det være noe positivt ved serie-binging?

– Det tror jeg absolutt. For det første kan det jo være veldig artig og engasjerende. Jeg synes John Lennon sa det fint: «Time you enjoy wasting is not wasted time». Dessuten kan det å leve seg inn i andres følelser gi en kanal ut for våre egne følelser, sier Øverland og legger til:

– Jeg tror at å trene på å leve seg inn i andres perspektiver kan gjøre det enklere for oss å forstå andre, til tross for at disse seriene kan bli litt vel dramatiske noen ganger.

For Nygård er serier en måte å «escape reality» (unnslippe virkeligheten) både alene eller sammen med andre.

– Man underholdes og får tankene over på noe annet, og det er i mitt syn veldig deilig. Også kan man jo ha læringsutbytte av det hele. Ikke alt man ser er tull og vas, sier hun.

– Gir en følelse av hastverk

Medieforsker Gry Rustads binge-rekord er 17 timer.

– Da så jeg på The OC. Jeg så hele dagen, også ble det så spennende at jeg fortsatte utover natta, forteller hun på spørsmål om hun selv binger iblant.

Medieforsker Gry Rustad tror man binger fordi man blir engasjert i historien og menneskene. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas

Rustad er TV-forsker ved Høgskolen i Innlandet og er selv glad i å se på serier.

– Jeg hadde det helt fint. Jeg var litt trøtt bare, sier hun om rekorden.

Rustad tror man binger fordi man lever seg inn i et univers og blir engasjert i historien og menneskene.

– Kanskje serien har et mysterium man vil finne ut av, kommer de til å bli sammen og så videre.

Rustad forteller at distribusjonen av TV-serier har endret seg ved at sesongene har blitt kortere, noe som også kan påvirke måten man binger.

– De seriene jeg binget var amerikanske nettverksserier med 22 episoder i hver sesong – som Lost. Men de fleste Netflix-serier er ofte maks 13 episoder per sesong, og da er det begrenset hvor heftig bingingen blir.

Øverland mener de store strømmetjenestene, som Netflix, legger opp til at vi skal binge serier ved å påpeke når en ny sesong er ute og ved å fortelle hvilke serier som er populære akkurat nå.

– Og de slipper alle episodene i en seong på samme tid. Det kan gi en følelse av hastverk i frykt for å gå glipp av morgendagens diskusjon i lunsjen.

Slapper best av i flytsonen

Psykolog Øverland tror mange slapper godt av foran TV-en iblant. På spørsmål om hva man kan gjøre for å slappe av og skru av hjernen, med eller uten serier, sier Øverland at han selv slapper best av når han gjør aktiviteter som tar han inn i flytsonen.

– Typiske tegn på at man er kommet i flytsonen er at man glemmer tid og sted.

Foto: Camilla Voutilainen Nordbø

Han forteller at det vanligvis skjer når man engasjerer seg i aktiviteter som gir en passe mengde utfordring, blandet med en passe mengde mestring.

– For meg skjer det ofte når jeg spiller gitar eller fotball. Noen sverger til mindfulness og yoga, mens andre synes det er nok å gå seg en tur i naturen. Det viktigste er å gjøre noe du liker.

TV-forsker Rustad mener binging er helt greit, så lenge det ikke tar helt over.

– Hvis man gjør det hver dag, sitter oppe hele natta og ikke kommer seg på jobb og skole og sånn, er det selvfølgelig et problem og mer en slags avhengighet, sier hun og legger til:

– Men si man har ferie, det regner, det er ikke noe å gjøre – selvsagt er det ikke farlig å sette seg ned og se en TV-serie fra start til slutt.