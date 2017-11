«Binge watching» eller seriefråtsing har lenge vært et kjent begrep innenfor nye TV-vaner. Det vil si at man ser mange episoder av en serie i ett strekk.

Men nå er en ny trend på banen, «Binge racing». Her ser man ikke bare flere episoder etter hverandre – man ser gjerne en hel sesong – og det på bare ett døgn.

– Dette er når folk ser en serie så fort som mulig. Det blir en slags konkurranse om det å ha best utholdenhet når det kommer til å se på TV, sier serieforsker Gry Rustad ved Universitetet i Oslo.

Til nå skriver Netflix at i overkant av åtte millioner av deres brukere gjør dette. Og trenden bare vokser.

– Det er en unik tilfredsstillelse å være den første til å fullføre en historie - enten det er den siste siden av en bok eller de siste øyeblikkene av din favoritt TV-serie, sier en av de ansvarlige for orginalserier i Netflix, Brian Wright, i pressemeldingen.

Frykten for «spoilere»

Rustad tror det er mange årsaker til at man velger å se så mye i ett strekk. Blant annet konkurranseelementet, og frykten for at innhold skal bli avslørt før man får sett det selv.

Disse landene «binge-racer» mest Foto: Benjamin Bakken / NRK Ekspandér faktaboks 1. Canada 2. United States 3. Denmark 4. Finland 5. Norway 6. Germany 7. Mexico 8. Australia 9. Sweden 10. Brazil Kilde: Netflix

– Man er ofte redd for spoilere på sosiale medier, og hvis man er først ferdig, så vil man selvsagt også unngå spoilere, sier hun.

Hun mener det også kan ha noe å gjøre med økt tilgjengelighet av TV-serier.

– Det blir produsert 500 serier i USA bare i år. Hvis man teller med resten av verden også, er det ekstremt mye innhold man kan «binge race» seg igjennom.

PÅ FEMTE PLASS: Norge er på femteplass på Netflix-listen over landene som «Binge-racer» mest. Foto: Benjamin Bakken / NRK

– Ikke gjør det ofte

Lege og spesialist i kardiologi, Wasim Zahid sier at det ikke er farlig å fråtse i serier i 24 timer om man gjør det i ny og ne.

– Blir man sittende lenge kan man få vondt i ryggen, og det går utover døgnrytmen. Hvis man sitter hele natten og ser på TV, sover man selvfølgelig ikke, og neste dag kan man være sliten, ukonsentrert og ha dårlig reaksjonsevne.

LEGE: Lege Wasim Zahid, sier at man kan få dårligere søvnkvalitet av å se serier på natten. Foto: Ole Kaland / NRK

Blir dette derimot en hyppig fritidsaktivitet, kan det gå utover helsen.

– Gjør man dette som en livsstil, kan det gå utover måten du spiser på og sover på, og da kan man begynne å se negative helseeffekter, sier han.

–Vil du anbefale folk å gjøre dette?

– Nei, jeg vil ikke anbefale det, men jeg skjønner at det er spennende. Man vil jo se hva som skjer i neste episode!

– Iblant er det greit, men jeg anbefaler ikke å gjøre dette ofte, sier han og smiler.

Disse seriene «binge-racer»folk mest Foto: Benjamin Bakken / NRK Ekspandér faktaboks 1.Gilmore Girls: A Year in the Life 2.Fuller House 3.Marvel's The Defenders 4.The Seven Deadly Sins 5.The Ranch 6.Santa Clarita Diet 7.Trailer Park Boys 8.F is for Family 9.Orange Is the New Black 10.Stranger Things

Ulike typer serier

Rustad sier noen serier egner seg bedre for denne typen TV-titting enn andre.

– Det er gjerne disse plotbaserte seriene som man binger seg igjennom. Netflix lager mange av disse, som «House of Cards» eller «Stranger Things» – hvor folk er veldig nysgjerrige på å finne ut av svaret på et mysterium for eksempel.

PÅ 10. PLASS: Netflix-serien «Stranger Things» er på tiendeplass over de seriene som «Binge-races» mest. Foto: Jackson Davis / AP

Tematisk drevne serier, som «Mad Men» eller «The Wire», mener hun det er vanskeligere å se på så kort tid.

– Her er fortellingen mer kompleks og man trenger gjerne litt tid for å fordøye det man har sett, avslutter hun.