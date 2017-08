Barcelona er den spanske byen der flest militante islamister er arrestert

Dagen etter terrorangrepet i Barcelona der 13 personer ble drept, er byen på vei tilbake til dagliglivet.

Las Ramblas, der terrorangrepet skjedde, er åpnet for vanlige folk. Kioskene har begynt å åpne igjen, og noen blomsterforhandlere har feiet og gjort seg klare.

– Dette er Ramblaen. Den vil komme tilbake til normalt liv igjen. Du kan se at folk allerede kommer tilbake, sier blomsterhandler Jose Moya til NRK.

Inntrykket i gatene dagen etter er at barcelonerne virker mer matte enn sinte over angrepet.

– Har stoppet flere angrep

Innbyggerne har de siste årene fått en rekke varsler på at byen var et mål for terrorister.

Så langt i 2017 har politiet arrestert 11 personer i sju forskjellige antiterror-operasjoer, skriver Barcelona-avisen La Vanguardia. Det er flere enn noe annet sted i Spania.

Blant annet skal politiet ved hjelp av infiltratører i et islamistisk nettverk, ha stoppet et angrep på metro-stasjonen Liceu. Stasjonen ligger akkurat der nattens angrep skjedde.

Til sammen har politiet i Barcelona siden 2012 arrestert 62 personer i 30 operasjoner mot islamske ekstremister.

I tillegg har det vært arrestasjoner i andre byer i Catalonia som Tarragona, Girona og Lleida.

Største terrorangrep siden krigen

Lys, blomster og hilsener på Atocha-stasjonen i Madrid tre dager etter terrorangrepet i 2004. Foto: PAUL WHITE / Ap

Allerede før terrorangrepene i New York og Washington i 2001, hadde Barcelona den klart største samlingen av islamske ekstremister i Spania, skriver La Vanguardia.

Byen beskrives som sentrum for ekstreme islamister, selv om hovedstaden Madrid er byen som har blitt rammet av det verste terrorangrepet på europeisk jord siden 2. verdenskrig.

11. mars 2004 ble 191 mennesker drept og 1460 skadet da en islamistisk gruppe med tilknytning til Al Qaida angrep flere pendlertog i Madrid.

Stor befolkning fra Nord-Afrika

Barcelona har gjennom mange århundrer hatt en stor nordafrikansk befolkning.

Den største delen av befolkningen kommer fra Marokko, som tidligere var en spansk koloni.

Selv om den overveldende delen av den islamske minoriteten har vært fredelig og tatt avstand fra vold, skriver La Vanguardia at det de siste årene har vokst frem et ytterliggående miljø.

Ifølge den spanske etterretningstjenesten finnes det i Barcelona et femtitalls samlingssteder for salafister; retningen innen islam som regnes for å være arnested for terror.