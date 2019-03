Hydros anlegg fortsatt rammet av dataangrepet

Hydro opplyser i en børsmelding onsdag morgen at de har gjort fremskritt for å sikre trygg og stabil drift i selskapet.

– Hydros tekniske team, med ekstern støtte, har lyktes med å oppdage årsaken til problemene og jobber for tiden med å validere planen og prosessen for å starte selskapets IT-systemer på en trygg og forsvarlig måte.

Det er fortsatt ikke klart hvor lang tid det kan ta å gjenopprette stabil IT-drift.

– Status er som i går, med noe bedring. Produksjonen går som normalt, men vi har en høyere andel av manuell styring og drift av verkene, sier kommunikasjonsdirektør Halvor Molland.

Hydro vil ikke si noe om når systemene kan være tilbake i drift.

– Vårt tekniske team har jobbet sammen med ekstern støtte og funnet det vi mener er rotårsaken til problemene. Vi jobber nå med å bekrefte en plan og en prosedyre for å restarte en del av IT-systemene som ble tatt ned i går, sier Molland.

Ifølge Molland mener Hydro at de har en god oversikt over hva som har skjedd, men selskapet vil ikke kommentere ytterligere.

Fortsatt problemer ved enkelte anlegg

Hydro skriver videre at driften stort sett går som normalt, men at de ved enkelte anlegg opplever problemer som en følge av gårsdagens omfattende dataangrep.

Det skal blant annet dreie seg om manglende evne til å koble til produksjonssystemene. Dette har i varierende grad påvirket driften ved anlegg som er rammet.

Etter å ha oppdaget problemet, isolerte Hydro alle verk og operasjoner og iverksatte mer manuelle prosesser og prosedyrer. Selskapets hovedprioritet er fortsatt å sikre sikker drift og begrense driftsmessige og finansielle konsekvenser.

«Interne og eksterne eksperter jobber for fullt, og arbeidet med å løse situasjonen og sikre trygg drift har høyeste prioritet», står det i børsmeldingen.

Kort tid etter at nyheten om dataangrepet ble kjent tirsdag, opplyste Nasjonalt Cybersikkerhetssenter (NorCERT) at data-angriperne krevde løsepenger av Hydro for å «låse opp» datasystemet deres.

Det pågår nå en internasjonal klappjakt for å finne ut av hvem som står bak dataangrepet. Både NorCERT, E-tjenesten, Kripos, Interpol og PST bistår Hydro