Skreddersydd dobbeltangrep mot Hydro

Etter det NRK får opplyst, har Nasjonalt Cybersikkerhetssenter (NorCERT) sendt ut et varsel til en rekke samarbeidspartnere om dagens dataangrep på Hydro.

Alle offentlige virksomheter i Norge er nå satt i beredskap for å se etter ytterligere spredning av denne typen løsepengevirus.

Løsepenge-virus

«NorCERT varsler om at Hydro er utsatt for et ransomwareangrep (LockerGoga). Angrepet ble kombinert med et angrep mot Active Directory (AD).

NorCERT ber om informasjon om andre er rammet av tilsvarende hendelser. NorCERT bistår Hydro og hendelsen regnes som pågående», står det i varselet.

I klartekst betyr dette at data-angriperne både har brukt et såkalt løsepengevirus (ransomware), som gjør alt innholdet på datamaskinen utilgjengelig, samtidig som det foregår et angrep mot Hydros bruker- og påloggingssystemer (active directory).

– Jeg vil ikke bekrefte at det dreier seg om et active directory-angrep, sier Håkon Bergsjø, leder for NorCERT.

Hydro vil ikke kommentere opplysningene, men har varslet en pressekonferanse kl. 15.

«Nytt» virus

Løsepenge-viruset som er blitt brukt i angrepet mot Hydro heter LockerGoga, og ble oppdaget for første gang i januar. Den gang ble det brukt mot det franske konsulentfirmaet Altran.

– Dette var et løsepengevirus som brukte en helt ny kode. Denne kunne ikke oppdages selv med den beste type brannmur og datasikkerhetsløsninger, skriver de i en pressemelding.

Samtidig skriver selskapet at man måtte skreddersy en løsning for å motstå dette angrepet og fjerne viruset.

– Det er et krypteringsvirus som vi har sett brukt før i Europa, men det er alt jeg kan si på nåværende tidspunkt, sier Bergsjø.

Datasikkerhetsekspertene i selskapet Malwarehunter har lastet opp et løsepengekrav som har blitt fremmet i et angrep med det samme viruset tidligere i år.

Det er ikke kjent om Hydro har mottatt et lignende krav.

Omfattende angrep

Kommunikasjonsdirektør Halvor Molland i Hydro sa tidligere tirsdag at de først oppdaget forstyrrelser i nettverket og opplevde problemer med noen av styringssystemene.

– Vi opplevde en unormal datatrafikk sent i går kveld. Det viste seg utover natta at vi er utsatt for et dataangrep, sier han.

Hydros nettsider er fortsatt nede for telling. Ved flere av fabrikkene må operatørene styre produksjonen manuelt, og mindre anlegg er stengt inntil videre.

De ansatte har fått beskjed om å ikke skru på datamaskinene sine eller koble seg på nettverket.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) bekrefter at de også er orientert om angrepet.