Hydro-sjefen går av

Hydro-sjef Hilde Merete Aasheim går av, skriv selskapet i ei pressemelding.

Aasheim går av etter fem år som konsernsjef. Ho har jobba i selskapet i 17 år.

– I perioden hennar har Hydro styrka lønnsemda og løfta arbeidet med berekraft betydeleg, seier styreleiar Dag Mejdell i børsmeldinga.

Eivind Kallevik er utnemnd til ny sjef for Hydro. Han er i dag konserndirektør og leiar for Hydro sitt forretningsområde Aluminium Metal.

Eivind Kallevik er utnemnd til ny sjef for Hydro. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Eg gler meg til å ta fatt på neste steg for Hydro saman med våre 32 000 dyktige og engasjerte medarbeidarar, seier Kallevik. Han tek over for Aasheim 13. mai.

Aasheim har planlagt avgangen sidan i fjor haust, opplyser informasjonsdirektør Halvor Molland i Hydro til E24. Ho forlet selskapet ved utgangen av juni.