April og mai er vanligvis høysesong for sykkeltyverier, ifølge forsikringsselskapene. Julianna Weber hadde gjort «alt riktig».

Hun brukte tre ulike låser og hadde til og med elektronisk sporing på sykkelen. Likevel ble den stjålet.

Sporingsbrikken hun hadde festet til den elektriske transportsykkelen gjorde at hun kunne følge med på hvor den var. Først så hun den i nærheten av Carl Berner-krysset i Oslo, tidlig en morgen beveget den seg opp mot Storo, så var den tilbake ved Carl Berner.

Tidlig en morgen var sykkelen på Storo. Foto: Julianna Weber / Privat

Dagen etter det frekke sykkeltyveriet dro hun rett til området sporingsbrikken viste på kartet. Hun kom til ei bestemt blokk, men sykkelen var ikke utendørs, slik sporingen indikerte.

– Jeg fikk hjelp av politiet og beboere som hjalp meg å lete etter den. Vi var faktisk innom boder og alle steder, men den var nok inne i en leilighet, sier Julianna til NRK.

Dette er sykkelen Julianna ble frastjålet. Foto: Julianna Weber / Privat

Nesten 19.000 anmeldelser

April og mai er vanligvis høysesong for sykkeltyverier, ifølge forsikringsselskapene. Bare i fjor mottok politiet 18.871 anmeldelser for sykkeltyverier.

NRK har hentet inn tall fra alle landets politidistrikt på anmeldte sykkeltyverier, og tallet har holdt seg stabilt høyt de siste fem årene.

Julianna hadde akkurat feiret bursdagen sin da hun våknet opp til to avklipte låser og et ødelagt sykkelstativ.

– Sykkelen ble stjålet fra en låst bakgård. Den var sikret med en rammelås, en kjettinglås og en alarmlås. De to første kuttet de rett av. For å unngå å utløse alarmlåsen skar de seg gjennom selve sykkelstativet, forklarer Julianna.

Selv om Julianna hele tiden har kunnet se hvilket område sykkelen er i, har hun ikke klart å finne den.

– Sporingsbrikken kan gi utslag ute, mens sykkelen egentlig er inne, fordi en person med en telefon som sender ut signalene er utendørs, forklarer hun.

Det kan også være vanskelig å registrere hvilken etasje sykkelen er i hvis den er i ei blokk.

Tips for å unngå tyveri

Kommunikasjonssjef i If forsikring Sigmund Clementz. Foto: Tom Balgaard / NRK

Kommunikasjonssjef i If forsikring Sigmund Clementz rister på hodet over Julianna sin sak, og understreker at hun hadde gjort alt riktig. For å unngå sykkeltyveri har han følgende råd:

Vaierlås er den vanligste typen sykkellås i Norge, ifølge IF forsikring. Foto: Tom Balgaard / NRK

– Den mest brukte låsen i Norge er en vaierlås. Den ler tyvene rått av. Før de rekker å si «ha ha» har de klippet over den låsen, sier han.

Han oppfordrer folk til å bytte til en rammelås eller en bøylelås og å gjerne bruke to låser.

– Du bør parkere et sted der det er en del folk og ikke et mørkt sted. Så bør du også tenke på hva du fester sykkelen din til. Ikke fest den i nettingen på et gjerde. Fest den heller til stolpene, råder han.

For de som virkelig vil skremme bort tyvene har Clementz enda et råd

– De riktig vågale gjør sykkelen sin litt stygg. De maler og ordner og gjør sånn at sykkelen ikke blir så lett å selge. Og så tar de ofte med seg setet inn og kanskje et hjul eller to, så sykkelen mister mye av verdien, forklarer han.

Et eksempel på en bøylelås. Foto: Tom Balgaard / NRK

Gir ikke opp

Juliannas elektroniske sporingsbrikke takket for seg i påsken. Det siste stedet sykkelen er registrert på sporingen er rett ved områder der NRK møter henne, i Oslo sentrum.

– Nå som sporingsbrikken ikke fungerer og du ikke ser hvor den er på kartet, gir du opp, da?

– Jeg kan jo se hvor den er på kartet, hvor den sist ble observert. Men jeg må jo innrømme at jeg blir litt frustrert. Jeg lurer jo på hva som har skjedd?

– Jeg gir ikke opp. Det er en prinsippsak, de skal ikke få stjele fra meg. Jeg har fått tilbake stjålne sykler to ganger, så disse folka som herjer i min bakgård de får bare prøve seg, men til slutt kommer den nok til rette, tenker jeg.