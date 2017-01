I Politisk kvarter på mandag beskylder Elvenes som selv er fra Vesterålen senterpartilederen for å forsøke å tilrane seg en rolle som nasjonal talsmann for alle som bor utenfor de store byene, for å hoppe over fakta og bruke ord for å skape motsetninger.

– Du setter grupper opp mot hverandre – du rører i et vann og så ønsker du å fiske i det etterpå. De innafor ring 3 de er ekspertveldet, de er eliten og de har du gjort deg til talsmann for å nedkjempe, sier Høyres Hårek Elvenes som mener Slagsvold Vedums angrep på nærpolitireformen føyer seg inn i en rekke utspill fra Vedum som skal sette Oslo i et dårlig lys.

– Det er noe unorsk over dette. Det er selve samfunnslimet du angriper på denne måten.

Trygve Slagsvold Vedum mener det er regjeringens politikk som provoserer han til å bruke sterkere ord.

– Vi i Senterpartiet sier det vi mener er rett. Jeg håper folk ser at den sentraliseringa dere har stått for er dårlig for landet og at vi får en ny regjering til høsten.

LilleTrump

Vedums slagferdige ordbruk har gjort at han i det siste blitt sammenlignet med USAs påtroppende president Donald Trump.

Blir du lei. Lei deg når blir kaldt «lilletrump»?

– Nei, jeg har et altfor godt liv til å bekymre meg for det.