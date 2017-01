Rekordfremgang for Sp etter ulvekonflikt

Målingen som er laget for Hamar Arbeiderblad, viser et Senterparti som fosser frem i hjemfylket til partileder Trygve Slagsvold Vedum. Sp har hatt god vind i seilet den siste tida, og i en undersøkelse i VG, er Vedum mannen de andre partiene sier de frykter mest frem mot valget.

Partilederen er naturligvis storfornøyd med den historisk høye oppslutningen fra hedmarkingene.

– Dette er jo et utrolig høyt tall som gjør det veldig motiverende å fortsette. Men vi tar ingen stemmer for gitt, understreker han.

Les også: Her merkes ulven Trygve Slagsvold Vedum og Emilie Enger Mehl studerer Sps fremgang i HAs partiundersøkelse. Mehl er partiets andrekandidat i Hedmark og er avhengig av et godt valg for å få plass på Stortinget. Foto: Kristian Rostad / NRK

– Stordriftstanke fra regjeringen

Vedum tror populariteten er mer kompleks enn at den bare er basert på ulvesaken.

– Vi har lenge sett en stordriftstanke fra regjeringen som har vist seg for fullt i ulvesaken. Jeg tror folk er lei av å bli styrt av noen som sitter langt unna utfordringene og det så vi også i saker som politireformen, kommunereformen og nå altså i ulvesaken.

Valgforsker Jon Helge Lesjø mener en fremgang for Sp ikke er overraskende. Men en så voldsom oppslutning mener han partiet kan takke Vidar Helgesen for.

– Sp har vært i fremgang i noen måneder, men denne ekstreme veksten skyldes nok ulvesaken. Miljøministeren og regjeringens håndtering av saken er den åpenbare grunnen til at Sp nå vinner terreng. Det ser vi også ved at det er Høyre og Frp som lider mest.

Høyre og Frp tilbake

Høyre går tilbake 4,7 og Frp 5,7 prosentpoeng i målingen og er de som straffes hardest for Sps fremgang. Lesjø tror Sp kan gå mot et godt valg til høsten, men tviler på at det blir i den størrelsesorden vi ser i dag.

– Sp har ikke vært i posisjon til å øke antall plasser på Stortinget. Dette kan de få til nå og det blir spennende å se om de kan få et mandat til, slik at de sitter med to stykker fra Hedmark på Stortinget etter valget. Alt tyder på at Sp kan håpe på et godt valg, men det vil neppe bli i denne størrelsesorden.