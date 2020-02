Høyre om asylamnesti: – Frp prøver å lage en stor sak av ingenting

Mandag kveld sendte Justis- og beredskapsdepartementet ut et forslag som innebærer at utlendinger som har vært minst 16 år i Norge, og ikke har vært mulige å returnere, kan få opphold.

Frp-nestleder Sylvi Listhaug rykket umiddelbart ut og hevdet Frp aldri ville gått med på ordningen.

– De har vært med å forhandle fram denne aktuelle saken her. Jeg synes det er underlig og er faktisk litt skuffet over Frp som prøver å lage en stor sak ut av faktisk ingen verdens ting, sier innvandringspolitisk talsperson i Høyre Ove Trellevik.

Returavtale Etiopia

Justisminister Monica Mæland har instruert utlendingsmyndighetene om å utsette tvangsretur for dem det gjelder, mens forslaget er ute til høring.

Frp peker på at Norge har fått returavtale med Etiopia på plass og at regjeringens forslag vil stoppe forsøk på tvangsreturnere etiopiere som også er den største gruppen med avslag på asylsøknader på asylmottak i dag.

– Det er helt feil signal å sende, sier Sylvi Listhaug.

– Det er ingen forskjell i saken i det hele tatt, sier Trellevik.

– At enkelte nå får saken sin satt på vent er helt naturlig. Hver enkelt menneske får individbehandlet sin sak. Har vi returavtale og orden på tingene så får de jo faktisk ikke bli, fortsetter han.

50 personer

Justisdepartementet har i forslaget anslått at rundt 50 personer kan få opphold gjennom ordningen, men skriver samtidig at anslaget er usikkert.

– Poenget er at de som er ureturnerbare skal få bli, sier Trellevik.

Det vil si de som har vært i Norge i minst 16 år og at botid og alder til sammen er minst 65 år i 2021. Det vil si at en asylsøker med avslag på søknaden som har vært i Norge i 20 år i 2021 da må være minst 45 år for å bli omfattet av ordningen.

– Det er det vi er enige om i Granavolden-plattformen og det er det denne saken handler om, sier Trellevik.